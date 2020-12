COVID-19 :

Les secteurs de la hôtellerie et commerce Ils traversent une situation très compliquée en raison des restrictions adoptées pour contenir la propagation du covid-19. Le gouvernement de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias a promis il y a plus d’un mois un plan de sauvetage pour le secteur, qui continue d’être retardée en raison des divergences qui existent entre la ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, et la ministre des Finances, María Jesús Montero.

Cependant, au fil des semaines, la situation des entreprises concernées est de plus en plus difficile et les différentes associations impliquées soulignent qu’elle est «Dommage et dommage de la position que l’Exécutif maintient ignorant la grave crise à laquelle nous sommes confrontés ». Et c’est que deux mois se sont écoulés depuis que l’état d’alerte actuel a été décrété, ce qui a conduit à l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions tant dans les magasins que dans les bars et restaurants.

Eduardo Zamacola, président de l’Association des entreprises pour le commerce du textile et des accessoires, remarque à OKDIARIO que «la communication avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme est bonne, mais quand vient le temps de lutter pour les aides que nous avons réclamées et qui sont fondamentales pour nous , on a le sentiment que rien ne compte. Du gouvernement ils nous font des dégâts incroyables à l’ensemble du secteur, on ne peut pas tenir ainsi ».

Pour sa part, de Hospitalité de l’Espagne souligner à ce journal que «Il est regrettable qu’une fois de plus l’industrie hôtelière se retrouve sans ce plan d’aide que le ministre de la Direction annonce depuis le 28 octobre dernier. La situation de l’hôtellerie est désespérée, avec des milliers d’établissements incapables d’exercer leur activité et avec un tiers du secteur (environ 100 000 établissements) voué à la disparition si ce plan de sauvetage si nécessaire n’est pas approuvé en urgence. entreprises et entreprises concernées ».

La Fédération ATA, l’organisation la plus représentative des indépendants, a critiqué ce mercredi le manque d’aide qui existe malgré les restrictions en vigueur. Lorenzo Amor, président de l’ATA, a déclaré sur les réseaux sociaux: «Deux mois après l’entrée en vigueur de l’état d’alerte et de la Conseil des ministres reportant à nouveau le plan de sauvetage aux secteurs les plus touchés. Pour de nombreux pigistes, commerçants, hôteliers, tourisme, etc., lorsqu’il est approuvé, si le gouvernement décide de l’approuver, il sera trop tard, trop tard.

Apparition au Congrès

Dans ce contexte, le ministre Reyes Maroto a annoncé que ce jeudi, il comparaîtra devant le Congrès des députés de donner des explications sur le plan d’aide aux hôtels et aux entreprises qu’ils envisagent d’approuver avant la fin décembre. Il convient de rappeler que dans le reste des pays européens, les restrictions à l’activité se sont accompagnées d’un plan de sauvetage important pour les entreprises concernées et d’exonérations de taxes et de contributions. Parmi les mesures possibles envisagées figurent le bonus et l’exonération des cotisations de sécurité sociale et des conditions différenciées et plus flexibles dans les crédits ICO.

«Un paquet d’aide est essentiel en ligne avec les principaux pays européens, qui dès la première minute où ils ont annoncé des restrictions ont été accompagnés d’un plan de sauvetage pour les entreprises et les travailleurs touchés par la crise sanitaire du covid-19 », soulignent-ils de l’industrie hôtelière espagnole.

“Doubles standards”

Cette même semaine, la Direction générale du travail a annoncé que les entreprises qui ont profité d’un dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) et procéder au licenciement de certains de leurs travailleurs, ne respectant pas l’engagement de maintenir l’emploi pendant six mois , ils devront restituer les cotisations exonérées des derniers mois. Cette prémisse porte un coup dur au commerce et à l’hôtellerie, qui ont vu leur chiffre d’affaires chuter ces derniers mois jusqu’à 40%.

«L’exécutif a maintenant annoncé qu’il réclamerait l’aide reçue des employeurs s’ils procédaient à des licenciements dans les mois à venir. Ils ne nous aident pas, et Ils veulent que nous fassions face à la chute des revenus que nous vivons en gardant nos modèles intacts, c’est un non-sens. Et pendant ce temps, nous ne recevons toujours pas l’aide qui nous avait été promise il y a plus d’un mois », ajoute Zamacola. Ainsi, du ministère du Travail, ils font pression sur les entreprises pour qu’elles gardent leurs salariés tout en retardant les aides indispensables aux entreprises du secteur pour protéger leurs travailleurs.

De cette manière, la survie des petites et moyennes entreprises (PME) dans le commerce et l’hôtellerie est de plus en plus difficile. Le retard dans ce plan de sauvetage signifie qu’actuellement plus d’un million d’emplois sont dans l’air, uniquement du secteur hôtelier. Parallèlement à ces activités, les entrepreneurs de la vie nocturne et les agences de voyages réclament également l’approbation d’un paquet d’aide qu’ils demandent à l’exécutif depuis plusieurs mois et qui, s’il n’est pas approuvé sous peu, pourrait arriver trop tard.