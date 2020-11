COVID-19 :

Il a déjà été démontré que eLe coronavirus affecte le bon fonctionnement des principaux organes vitaux c’est dans notre corps, comme le foie ou les poumons. En outre, il a été constaté qu’il peut être présenté formes multiples et avec des symptômes différents. L’un des derniers analysés est le hyponatrémie, c’est-à-dire un trouble hydrique et électrolytique qui consiste en un faible taux de sodium dans le sang.

Cette pathologie peut être causée par boire de l’eau en excès ou pour un réponse physiologique de notre corps à de nombreuses maladies infectieuses, comme COVID-19. “Notre corps peut répondre éliminer moins d’eau dans l’urine, anticipant ainsi physiologiquement pour éviter la déshydratation. Cependant, cette réponse est parfois exagérée et conduit à une hyponatrémie. Ce n’est pas un problème de manque de sel, mais d’excès d’eau, qui peut s’accumuler dans le système nerveux et aggraver son fonctionnement », explique Alberto Fernández Martínez, spécialiste en endocrinologie et nutrition à l’hôpital universitaire de Móstoles à La Razón.

Quelle est votre relation avec le coronavirus?

Selon La Razón, 30% des patients hospitalisés atteints de pneumonie souffrent d’hyponatrémie, tandis que 25% des personnes admises pour coronavirus en souffrent. Ce n’est peut-être pas un pourcentage trop élevé, mais il est pratique de surveiller cette pathologie. “En supposant un facteur de mauvais pronostic dans de nombreuses pathologiesCes personnes doivent être suivies de près et leur évolution doit être étudiée pour tirer des conclusions sur ce que l’hyponatrémie peut entraîner dans le cas spécifique du COVID-19 », déclare Fernández Martínez.

Les experts ne savent toujours pas avec certitude s’il existe une relation entre l’hyponatrémie et la mortalité due au COVID-19, mais plusieurs enquêtes suggèrent que c’est le cas. Un groupe de travail sur le métabolisme de l’eau de la Société espagnole d’endocrinologie et de nutrition (SEEN), qui étudie cet aspect, assure que «nous ne pouvons pas répondre pour le moment comment l’hyponatrémie affecte la mortalité due au COVID-19, mais nous savons d’autres pathologies qui augmente la mortalité, l’hospitalisation et détériore la qualité de vie».

Pour cela, il s’avère il est essentiel de détecter et de traiter l’hyponatrémie à un stade précoceles experts insistent. «Lorsque nous identifions, par exemple, une infection respiratoire par le COVID-19 comme cause d’hyponatrémie, un traitement réussi de l’infection peut aider à l’améliorer, mais si ce n’est pas possible, nous avons des médicaments spécifiques qui, avec une utilisation expérimentée, sont efficaces et sûrs », détaillent les membres de SEEN.

L’hyponatrémie modérée ou légère est généralement traitée limiter la quantité d’eau que boit le patientCependant, d’après SEEN, ils déclarent que cette option n’est pas valable pour les patients atteints de COVID-19, “Qui souffrent d’un Infection aiguë, qui est accompagné de cachexie Oui perte d’appétit et cela les amène souvent à se déshabiller, aggravant leur évolution ». «En cas d’hyponatrémie sévère, le traitement par sérum hypertonique et une surveillance très étroite, devant parfois surveiller initialement les patients dans les unités de soins intensifs, puisqu’il est si important de traiter l’hyponatrémie que de ne pas la corriger trop rapidement », concluent-ils.