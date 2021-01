COVID-19 :

Li-Meng Yan est une virologue qui a sauté sous les projecteurs des médias en raison de ses affirmations sur la création du coronavirus et de sa relation avec le gouvernement chinois. Pour lui, a dû fuir le géant asiatique et s’est réfugié dans États-Unis, où il ne sait pas où il se trouve.

Iker Jimenez a réussi à l’interviewer exclusivement en octobre dernier pour son émission hebdomadaire ‘Horizonte. Signaler COVID ‘. Lors de son apparition dans cette spéciale, il a déclaré que la maladie était née dans un laboratoire: “En analysant le génome, Je sais que c’est un virus à base de chauve-souris. Cela ne vient certainement pas de la nature. “

«Lorsqu’un nouveau virus apparaît, il existe deux possibilités: Soit ça vient de la nature, soit c’est artificiel. Dans ce cas, il a été expliqué qu’il provenait d’une chauve-souris. Mais comment ont-ils réussi à nous dire ça? Rassemblement beaucoup de preuves publiées dans Nature ou The Lancet “expliqua l’expert.

Laboratoire militaire chinois

Mais pour Meng Yan, “ils ont trouvé le virus d’une chauve-souris, qui est comme un “ grand-père ” du COVID-19. De là au coronavirus actuel, il y avait quelques espèces animales au milieu. Sauté de l’un à l’autre et engendré une nouvelle variante et ils l’ont évalué comme un virus en attente. Ils voulaient croire qu’il avait été créé dans la nature et en sautant sur un humain qui avait contracté l’infection. Cela peut arriver, mais je dis aux gens que de janvier à maintenant, une voie synthétique a été suivie en utilisant un coronavirus de chauve-souris comme modèle pour le manipuler. Je suis venu à ces tests par logique et j’ai analysé le génome dans mon deuxième rapport. Ce n’est qu’alors que nous mettrons fin à la dissimulation. L’origine naturelle supposée ne tient pas. Cependant, du point de vue du design humain, entre 2017 et 2018, il y avait déjà des publications d’un laboratoire militaire en Chine. “

Le virologue a donné plus de détails sur sa création: “Là découvert et enregistré un coronavirus de chauve-souris appelé ZC45 et un autre similaire, ZXC-21. Ces deux éléments sont l’épine dorsale du nouveau coronavirus. Sur la base de la chauve-souris, ils ont créé un nouveau pathogène. Avec les données que je gère, le plus proche est égal à 90%. Ce virus est comme un Frankenstein. Le virus est adapté aux humains et a été libéré à Wuhan pour nous cibler. Tout est le résultat d’une procédure. Donc, en allant à l’origine, le génome révèle qui l’a fait, qui a la base, etc. et tout cela peut être fait en six mois seulement dans un laboratoire. “

Arme biologique

En outre, il a déclaré où ce virus a été fabriqué: “Ce que je peux dire, c’est que il a été libéré exprès. Les gens veulent toujours que j’explique cette conclusion. Tout d’abord, ils ont des compétences bien développées. Une partie du monde scientifique, s’est impliqué dans les faux tests RAGT13 en collaboration avec des personnes de l’OMS. Ce n’est pas qu’un laboratoire. Au plus haut niveau, il existe des protocoles très stricts. Aucun être vivant, à l’exception des êtres humains, ne peut sortir de ces enclos. Il n’y a aucun moyen humain que le virus se soit échappé par accident. Peut-être que cela peut arriver dans des laboratoires ordinaires, mais la Chine n’est pas un idiot. C’est une gestion au niveau des armes “.

Ainsi, il a insisté sur la dangerosité du coronavirus: «C’est un arme biologique nouvelle et illimitée. Il est défini par l’Académie chinoise des sciences militaires. Ce type d’armement a des caractéristiques pour tuer à grande échelle. Il se propage dans l’air et le système respiratoire et la transmission interhumaine est très importante. Un autre aspect important est la résistance à l’environnement, car elle est stable dans divers environnements. Si vous analysez cela, SARS-CoV-2, est une combinaison parfaite. La situation empire davantage parce que les patients asymptomatiques la propagent en infectant les gens autour d’eux et paralysant le monde. Pour cette raison, c’est tellement terrible et nous l’appelons une arme biologique sans restrictions “.

La relation Chine-OMS

La chercheuse a donné sa version de la manière dont le gouvernement chinois communique les infections: “Je peux vous dire que Zéro cas en Chine de COVID-19 signifie qu’il n’y a aucune personne diagnostiquée avec le COVID-19 par le gouvernement. Comprenez-vous la différence? “

“Maintenant, en Chine, ils ont mille façons de supprimer des cas de la liste des diagnostics officiels. Dès le début, ils ont refusé de donner des chiffres. Ils gardent le patient à l’hôpital et l’isolent des autres personnes malades, mais si le CDC ne renvoie pas vos tests, l’hôpital ne peut rien faire et les gens meurent après un certain temps “ajoutée.

Il a également expliqué la relation entre l’OMS et les autorités chinoises: “Les dirigeants de l’OMS, Dr. Tedros Adhanom et Maria Van Kerkhove, responsable de la gestion de la pandémie, ils ont en fait un lien très étroit avec mon laboratoire, avec le professeur Malik Peiris, de Hong Kong, et bien sûr, avec le Parti communiste chinois (PCC). C’est parce que le laboratoire de ma ville natale est essentiellement un pont, très caché, couvert sous un halo scientifique qui travaille avec le PCC collaborer avec ce type d’organisations internationales “.

Selon Meng Yang, “ils n’ont pas envoyé d’aide depuis le début parce que Ils ont longtemps travaillé avec le PCC et ils savent comment ils se comportent. En outre, tout le monde sait également que le gouvernement chinois vous met en garde de dire certaines choses, mais pas d’autres. Si nous nous souvenons de ce qu’ils ont dit au monde, il n’y avait pas besoin de porter un masque, qu’il n’y avait aucune preuve de transmission interhumaine ou même que La Chine ne pouvait pas contrôler l’expansion parce qu’elle ne pouvait pas isoler les gens. Ils ont ensuite annulé l’intégralité de l’essai clinique sur l’hydroxychloroquine, basé uniquement sur un faux document de données, qui a ensuite été retiré. Dit comme ça, tout semble très irresponsable face à la santé mondiale, mais il devient en fait très responsable une fois que vous savez qu’ils travaillent avec le PCC. “