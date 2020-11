COVID-19 :

L’Ibex 35 continue avec l’euphorie face aux avancées du vaccin pour ralentir la propagation de la crise des coronavirus. Le sélectif espagnol a progressé de 3,38% en séance ce mardi, pour dépasser la barrière des 7700 points, porté par Repsol et les titres bancaires. Un rebond qui s’ajoute aux gains de 8,57% lundi, alors qu’il marquait sa plus forte hausse depuis une décennie, porté par l’annonce de Pfizer et après la victoire du candidat démocrate Joe Biden dans la course à la présidentielle aux États-Unis.

Ce mardi, on savait que la confiance des investisseurs allemands était tombée au plus bas d’avril en raison de l’inquiétude d’une nouvelle récession, et que le Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont enregistré près de 14 millions de chômeurs de plus au troisième trimestre qu’au début de l’année.

Dans ce scénario, l’Ibex 35 a clôturé à 7 711,4 points, la plupart de ses valeurs étant positives. Les plus grosses promotions de la journée de ce mardi ont été présentées Repsol (+ 12,05%), CaixaBank (+ 10,05%), Bankia (+ 9,6%), Santander (+ 8,59%), Téléphone (+ 6,61%), BBVA (+ 6,59%), IAG (+ 6,54%), Amadeus (+ 6,46%), Indra (+ 5,87%) et Bankinter (+5,6 %).

PharmaMar à la tête des pertes

Au contraire, les actions de PharmaMar ont chuté de 9%, après que la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) a demandé des informations supplémentaires sur les résultats de l’essai clinique APLICOV-PC avec Aplidin (plitidepsine) pour le traitement des patients adultes atteints de Covid-19 nécessitant hospitalisation.

Dans le terrain négatif, ils ont également mis en évidence Cellnex (-2,4%), Solaria (-2,28%), Arcelormittal (-1,08%), Acerinox (-0,64%), Meliá (-0,49%) et Grifols (-0,46%).

Carrés européens

De leur côté, les autres places européennes ont également terminé la séance en “ vert ”, avec une progression de 1,79% Londres, 1,55% dans Paris et 0,51% en Francfort.

Le baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI)L’indice de référence pour les États-Unis se négociait à 41 $, tandis que le Brent, l’indice de référence pour l’Europe, était au prix de 43,1 $.

Pour sa part, Prime de risque espagnole il est resté à 70 points de base, avec l’intérêt requis sur l’obligation à dix ans à 0,182%, tandis que le prix de l’euro par rapport au dollar s’est établi à 1,1810 «billets verts».

De plus, le Trésor public a levé 2452,39 millions d’euros de bons à six et douze mois, dans le milieu de gamme attendu, et l’a fait en facturant un peu plus les investisseurs dans les deux références, qui sont revenues aux creux historiques qu’ils avaient déjà marqués en septembre de 2019.