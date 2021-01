COVID-19 :

Le Real Madrid a officiellement annoncé que son joueur Nicolas Laprovittola, qui fêtera ses 31 ans le 31 janvier “a donné un résultat positif aux tests COVID-19 effectués sur la première équipe de basket-ball». Les blancs ont joué jeudi à Tel Aviv en Euroligue et demain dimanche, à 12h30, ils ont un duel de championnat prévu avec MoraBanc AndorraS’il n’y a pas de revers de dernière minute, il sera joué à l’heure indiquée. Dans des situations comme celle-ci, une fois qu’un résultat positif est connu et avant de le rendre public, l’ensemble du personnel passe un nouveau test de contrôle et, s’il n’y a plus d’infections, comme jusqu’à présent à Madrid, il n’y a pas de report. Le match aller, prévu le 15 novembre, s’est disputé le 4 janvier pour les cas de l’équipe de la Principauté.

Le positif de la base argentine est le troisième qui affecte officiellement un joueur de merengue après Trey Thompkins ‘, annoncé le 12 mars et qui a paralysé l’Euroligue, et celle de Fabien Causeur, qui s’est réuni le 18 octobre, quelques heures avant d’affronter Bilbao Basket, et qui a laissé le garde français hors de la cour pendant plus d’un mois.

Quarantaine obligatoire en Euroligue

Laprovittola devra rester sans jouer jusqu’à ce qu’il surmonte le coronavirus et soit testé négatif, mais en Euroligue, en outre, il y a une quarantaine minimale établie de 14 jours, qui était celle qui a empêché Mirotic de s’habiller court dans la Classique le 23 octobre au Palau. Les règlements disent exactement ce qui doit s’écouler “un total de 14 jours à compter du premier test positif ou du dernier jour présentant des symptômes (selon la dernière éventualité)”.

Le meneur pourrait donc rater au moins les cinq prochains matchs, même s’il ne présente aucun symptôme ou des symptômes légers. Celui de ce dimanche contre Andorre et du double match européen la semaine prochaine (Panathinaikos, mercredi et Alba Berlin, vendredi) et presque certainement la visite dimanche 31 de Gran Canaria et le reporté de mardi 2 février contre à UCAM Murcia. Et après, la situation devrait être vue le vendredi 5 février contre la Baskonia en Euroligue, le quatorzième jour après l’annonce positive, Bien que le club doive informer la compétition de la date à laquelle le test a été effectué et, si c’était hier, des dates auxquelles il pourrait revenir s’il est complètement rétabli et a pu s’entraîner, ce qui n’est pas facile non plus. Causeur a été testé positif le 18 octobre et n’a joué à nouveau que le 20 novembre, pendant ce temps il a raté 12 matchs. La Copa del Rey se jouera à Madrid du 11 au 14 février, à 19 jours de la fin.

Jusqu’à ce que Sergio Llull revienne, ce qui pourrait être la semaine prochaine après avoir surmonté une gêne dans un genou, Carlos Alocén reste le seul pur meneur avec l’aide d’Alberto Abalde.