Comme d’habitude en décembre, avant l’arrivée de l’hiver général, la ligue biélorusse ferme. La Vysheyshaya Liga, qui nous a divertis pendant les mois difficiles de mars et avril, rencontrera son vainqueur ce samedi. Un résultat à couper le souffle, idéal pour une ligue qui a gagné en popularité depuis la pandémie.

Dans le sport, seules deux équipes se disputent le titre après 29 tours disputés. Le puissant Bate Borisov a un point d’avantage et doit se rendre au stade Dinamo Minsk (le plus grand du pays). S’il gagne, il remportera son 16e titre. À un moment donné, le prétendant, Shakhtyor Soligorsk, la grande sensation de la campagne en Biélorussie. Il était déjà champion 2005. Un club indissociable des mineurs de la ville. Il a un match, a priori, plus facile contre le FC Minsk, mais cela dépend du trébuchement de BATE (toute la journée se joue le samedi 28 à 12h00).

Battre le BATE, l’entité de Borisov signerait un grand doublé puisqu’en mai ils ont remporté la Coupe face au Dinamo Brest (1-0). Ceux de Borisov ont également le buteur du championnat dans leurs rangs: Maksim Skavysh.

Curieux: les deux ont changé de manager à la mi-saison

La vérité est qu’aucune des deux équipes ne terminera la ligue avec l’entraîneur qui a commencé le championnat. Au BATE Borisov occupe le stand Aleksandr Lisovskiy, l’assistant de Kirill Alshevskiy, qui a quitté l’équipe en septembre. Pendant ce temps, quelque chose de similaire s’est produit à Shakhtyor Soligorsk. L’Ukrainien Yuriy Vernydub est décédé dans l’équipe et a été remplacé par son compatriote Roman Grygorchuk, ancien technicien d’Astana.

BATE Borisov et Shakhtyor Soligorsk ils sauront samedi qui succède à Dimano Brest vainqueur du championnat, dans une saison très spéciale. Et en une année qui a servi à faire connaître le football biélorusse et le pays des roubles, du thé et de la soupe de betteraves. En mars, il sera de retour.