COVID-19 :

L’Allemagne est l’un des pays européens qui souffre le plus de la nouvelle vague de coronavirus. Ce samedi, un jour après la nation plus de 50000 morts depuis le début de la pandémie, leurs autorités sanitaires ont signalé 16 417 nouvelles infections et 879 décès au cours des dernières 24 heures.

Les les services funéraires débordentcomme le montrent les photos prises par Filip Singer de l’EPA. Les images ont secoué le pays, puisque des dizaines de cercueils sont observés empilés dans le crématorium de Meissen, dans l’État fédéral de Saxe, l’une des zones les plus touchées par le coronavirus.

Dans les instantanés les mots “Corona” et “C19” ou “Covid19” peuvent être vus écrits sur les cercueils, par rapport à la cause du décès de ces personnes. Comme Singer le décrit lui-même sur son compte Twitter, “en raison du grand nombre de décès liés aux cas de COVID-19, le crématorium de la ville de Meissen a du mal à stocker les cercueils avant la crémation. “

Extension de confinement

Le dernier bilan rendu public par le Institut Robert Koch (RKI), l’organisme gouvernemental chargé du contrôle des maladies infectieuses en Allemagne, 2 122 679 citoyens ont été infectés et ils ont déploré 51 521 décès dus à l’agent pathogène.

Compte tenu de la mauvaise évolution épidémiologique du pays, L’exécutif a accepté cette semaine de prolonger la détention jusqu’au 14 février prochain. Alors, les restaurants, les installations de loisirs et les magasins de produits non essentiels seront fermés. Dans le même temps, les autorités ont choisi de rendre obligatoire la l’utilisation du masque dans les transports publics et promouvoir le télétravail.