COVID-19 :

Plus de 2000 immigrants arrivés dans les derniers jours seulement sur les côtes canariennes saturent illégalement les ressources de la police nationale, du sauvetage maritime et de la Croix-Rouge et sautent les coutures du protocole anti-Covid qui Pedro Sanchez approuvé pour contrôler la contagion par l’immigration illégale. «Protocole d’action avant cas importés possibles de COVID-19 dans le contexte du phénomène de immigration irrégulière». C’est le nom du document auquel OKDIARY a eu accès. Un texte en vigueur depuis juin et qui, selon le gouvernement lui-même, est celui qui est actuellement utilisé pour traverser une crise migratoire similaire en nombre et en difficultés à celle que nous avons connue dans notre pays en 2006. La différence est que nous parlons maintenant d’immigration illégal et Covid.

Il est évident que la différence entre cette crise et celle-ci est que la pandémie marque toute action frontalière et policière et il vaut la peine de se demander si le protocole utilisé répond aux images terribles des quais bondés de personnes récemment débarquées des cayucos. des dizaines d’infections subies par des membres des forces et organes de sécurité de l’État, de la protection civile et des volontaires des organisations collaboratrices. En examinant le document qu’OKDIARIO a connu et en le comparant à la situation susmentionnée, il n’y a qu’une seule conclusion: le protocole est impossible à respecter et ne protège pas contre la contagion. En seulement 5 mois, il a été révélé comme lettre morte pour lutter contre l’immigration illégale et Covid.

Et le pire, c’est que le gouvernement s’assure que le protocole a été mis à jour fin juillet pour le rendre plus efficace, il devrait donc être revu.

Des immigrants clandestins entassés dans les îles Canaries après leur arrivée en bateau. (Photo: Efe)

“Empêcher la propagation du virus”

Le but de cet outil de travail est on ne peut plus clair: «Ce protocole recueille des mesures et des actions d’anticipation à effectuer avec les migrants qui accèdent de manière irrégulière par la frontière maritime espagnole et les frontières terrestres existantes dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla avec le Royaume du Maroc, à la suite de la crise sanitaire causée par le COVID- 19 ».

Le gouvernement reconnaît par l’intermédiaire de son secrétaire d’État aux migrations le déficit sanitaire que représente la frontière avec le Maroc. Imaginez un instant ce que ce corps pose face à l’arrivée d’un immigré clandestin soupçonné de pouvoir porter le virus de la pandémie. Le protocole, comme il ne peut en être autrement, fixe l’objectif principal empêcher la propagation du virus et établit comme norme d’action pour supposer que tout immigrant qui entre illégalement en Espagne peut être une source de contagion, pour laquelle il recommande les paramètres comportementaux suivants:

1. Distance sociale, isolement et lavage des mains.

2. Utilisation de l’équipement de protection individuelle individuel.

3. Réalisation de tests diagnostiques si nécessaire.

4. Identification des cas positifs et traçabilité et mise en quarantaine des contacts.

5. Formation du personnel.

Il vous suffit de voir les images qui, au cours des dernières heures, arrivent Arguineguin, à Gran Canaria, et relisez le point 1 du protocole pour comprendre que tout le reste est superflu ou inutile s’il n’y a aucun moyen d’éviter la surpopulation qui se produit sur la jetée de la ville canarienne. Sources policières consultés par OKDIARIO dénoncent le manque d’adaptation de ce protocole à la singularité canarienne qui, non pas maintenant, mais depuis des semaines, subit une pression accrue de l’immigration clandestine sur ses côtes. En fait, le protocole susmentionné a été si illusoire que l’armée est déjà utilisée pour atténuer la situation avec l’installation d’un camp pour accueillir les nouveaux arrivants.

Et comment le gouvernement propose-t-il le triage de ces personnes, quelle est la division que doivent opérer les ouvriers qui aident à l’arrivée des cayucos? Cela dit le protocole textuellement:

«Les personnes qui entrent au CETIS, et dans les places mises à disposition par les entités sociales, du programme d’aide humanitaire, doivent être classées comme:

a) Les personnes sans symptômes et sans contact étroit avec un cas possible ou confirmé de COVID-19.

b) Les personnes sans symptômes, en isolement préventif en raison d’un contact étroit avec un cas possible ou confirmé de COVID-19.

c) Les personnes présentant des symptômes compatibles avec le COVID-19.

d) Cas confirmés de COVID-19 ».

En lisant ce qui précède et en tenant compte de la surpopulation qui se produit dans un cayuco avec jusqu’à 200 personnes à bord, il ne peut y avoir un seul immigrant illégal qui puisse être considéré de manière fiable comme exempt de Covid jusqu’à la fin d’une période de quarantaine. Quarantaine qui est effectuée au quai car les CETIS sont débordés. Et avec les quais pleins, les canoës continuent d’arriver.

Le document continue de détailler les routines impossibles, comme la séparation et l’isolement de personnes présentant des symptômes, dont beaucoup sont compatibles avec les séquelles de la traversée en pirogue, la diarrhée, la fièvre ou la toux. Isolement également des travailleurs et des bénévoles en contact avec des positifs ou des personnes qui ont eu un contact étroit avec des positifs. Et un point particulièrement préoccupant: ce document n’exclut pas le transfert par terre, mer ou air d’immigrants infectés pendant leur quarantaine dans n’importe quelle partie du pays pour atténuer la situation dans des endroits comme Arguineguin.

À titre de prévision, et selon le gouvernement lui-même une prévision mise à jour fin juillet, le protocole parle de places réservées aux cas de contagion: «Dans le programme d’aide humanitaire, 706 places sur un total de 5 931 ont été bloquées et de nouvelles places sont activées pour les situations d’isolement et pour maintenir les distances ». De nouveaux endroits, sans préciser combien. La comparaison des chiffres gérés par le ministère des migrations avec les 2 000 personnes qui sont aujourd’hui surpeuplées à Arguineguin montre que la gestion de cette crise migratoire en pleine pandémie accable le gouvernement.