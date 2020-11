COVID-19 :

Tenter d’immunité collective tuerait jusqu’à 3 millions de personnes 2:53

. – Une étude portant sur des centaines de milliers de personnes en Angleterre suggère que l’immunité au COVID-19 disparaît progressivement, du moins selon une mesure.

Les chercheurs qui ont envoyé des tests de piqûre à domicile à plus de 365000 personnes sélectionnées au hasard en Angleterre ont trouvé une diminution de plus de 26% des anticorps COVID-19 en seulement trois mois.

“Nous avons observé une diminution significative de la proportion de la population avec des anticorps détectables au cours de trois cycles de surveillance nationale, en utilisant un test de flux latéral auto-administré, 12, 18 et 24 semaines après le premier pic d’infections en Angleterre”, a écrit l’équipe dans une revue. version préimprimée de votre rapport, publiée avant l’examen par les pairs.

«Cela est cohérent avec les preuves selon lesquelles l’immunité aux coronavirus saisonniers diminue entre 6 et 12 mois après l’infection et avec les données émergentes sur le SRAS-CoV-2 qui ont également révélé une baisse des niveaux d’anticorps au fil du temps individus suivis dans des études longitudinales ».

L’étude a été publiée lundi par l’Imperial College de Londres et Ipsos MORI, une société d’études de marché.

Immunité au covid-19

Au début de l’étude, en juin, 6% de ceux qui ont passé les tests avaient des réponses anticorps IgG contre le coronavirus, ont-ils rapporté.

En septembre, seulement 4,4% d’entre eux en avaient. Pour les agents de santé, les taux sont restés largement les mêmes.

Les anticorps sont les protéines que le corps fabrique naturellement pour combattre l’infection.

Les IgG sont un type d’entre eux, et les tests n’ont pas été conçus pour détecter d’autres types d’anticorps.

D’autres équipes de recherche ont découvert que d’autres types d’anticorps peuvent persister plus longtemps que les IgG.

Les résultats confirment également des études antérieures qui ont montré que les personnes qui ne présentaient aucun symptôme de Covid-19 perdraient probablement des anticorps détectables plus tôt que celles qui avaient des infections plus graves.

Les chercheurs ont découvert que les personnes plus jeunes qui s’étaient rétablies du COVID-19 avaient une perte d’anticorps plus lente que les personnes de plus de 75 ans qui avaient survécu à une infection.

Anticorps

Pourtant, on n’en sait pas assez pour déterminer si les anticorps fournissent un niveau d’immunité efficace contre le COVID-19, ou pendant combien de temps les personnes peuvent être immunisées contre une réinfection par le coronavirus.

Certaines infections, comme la rougeole, provoquent ce que l’on appelle l’immunité stérilisante.

Les personnes infectées ont déjà des anticorps qui peuvent être détectés pendant de nombreuses années après l’infection.

Avec les coronavirus, les scientifiques en savent moins.

On ne sait pas non plus quelle sera la contribution de l’immunité des cellules T et des réponses de la mémoire du corps à des menaces telles que le covid-19 pour fournir une protection si quelqu’un est à nouveau exposé au nouveau coronavirus.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les risques actuels de réinfection.

L’étude a des limites

L’étude a des limites. Les échantillons n’ont pas été prélevés à plusieurs reprises sur les mêmes personnes, mais sur des personnes différentes au fil du temps.

Il est possible que les personnes qui avaient été exposées au coronavirus soient moins susceptibles de participer au fil du temps, ce qui a peut-être faussé les chiffres, ont déclaré les chercheurs.

“Cette vaste étude a montré que la proportion de personnes ayant des anticorps détectables diminue avec le temps”, a déclaré Helen Ward, qui est membre de la faculté de médecine de l’Imperial College London School of Public Health, dans un communiqué.

«Nous ne savons pas encore si cela exposera ces personnes à un risque de réinfection par le virus qui cause le COVID-19, mais il est essentiel que chacun suive les directives pour réduire le risque pour lui-même et pour les autres», a ajouté Ward, qui a travaillé. dans l’étude.

Les précédentes enquêtes nationales de prévalence qui ont déterminé combien de personnes avaient le COVID-19 en Islande ont enregistré une réponse anticorps durable pendant quatre mois à compter du moment de l’infection.

D’autres études ont montré que différents facteurs peuvent affecter la rapidité avec laquelle les anticorps diminuent. L’âge, les comorbidités et la gravité initiale de la maladie semblent jouer un rôle.

Une étape

Le ministre britannique de la Santé, Lord James Bethell, a qualifié l’étude de “recherche critique” qui pourrait aider à informer le gouvernement britannique sur la manière de prendre les mesures appropriées pour contrôler la propagation du Covid-19.

«Il est également important que tout le monde sache ce que cela signifie pour eux: cette étude nous aidera dans notre lutte contre le virus, mais un test positif aux anticorps ne signifie pas que vous êtes immunisé contre le COVID-19», a déclaré Bethell dans un communiqué de presse.

“Quel que soit le résultat d’un test d’anticorps, tout le monde devrait continuer à adhérer aux directives gouvernementales, y compris la distance sociale, l’auto-isolement, et se faire tester si vous avez des symptômes et que vous vous souvenez toujours des mains, du visage, de l’espace.”

Le Dr Claudia Hoyen, spécialisée dans les maladies infectieuses pédiatriques dans les hôpitaux universitaires de Cleveland, a trouvé l’étude intéressante et encourageante car elle suggère qu’au moins en ce qui concerne les anticorps, ce coronavirus agit comme les autres coronavirus.

Comme avec un rhume, les anticorps sont abaissés et les gens peuvent attraper un rhume plus d’une fois.

De plus, tout comme avec un rhume, les personnes ayant un système immunitaire robuste, généralement des personnes plus jeunes, ne voient généralement pas une baisse aussi rapide des anticorps que les personnes ayant un système immunitaire plus âgé.

«Pièce du puzzle»

“Cette étude est vraiment comme la première pièce du puzzle qui nous donne en fait l’indication que, oui, ces anticorps ne semblent pas coller avec tout le monde”, a déclaré Hoyen.

“Au moins dans ce cas, ce virus agit comme nous pouvons le prévoir, ce qui est une bonne chose car tout à propos de ce virus a été tellement fou.”

Hoyen a déclaré que l’étude “renforce également le fait que nous porterons des masques pendant un certain temps”.

“Je sais que nous espérons tous que cela se terminera bientôt, mais je ne pense pas que ce sera le cas”, a-t-il déclaré.

«Je pense que plus vite nous serons convaincus que c’est ce que nous devons faire pour le surmonter, nous pouvons l’accepter et passer à autre chose. Ces données montrent clairement que leurs anticorps disparaissent. Donc, juste parce que vous l’avez eu une fois, cela ne vous rend pas immunisé et cela signifie également que vous pouvez l’attraper à nouveau.