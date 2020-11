COVID-19 :

Étude: l’immunité contre le covid-19 diminue en 3 mois 0:44

. – L’immunité à l’infection au COVID-19 dure au moins cinq mois, et probablement plus, ont rapporté les chercheurs.

Bien que le rapport puisse sembler déroutant et contradictoire avec un rapport similaire publié en Grande-Bretagne cette semaine, il ne l’est en fait pas.

Les corps humains produisent une armée de composés immunitaires en réponse à l’infection, et certains sont écrasants au début et meurent rapidement, tandis que d’autres s’accumulent plus lentement.

Le nouveau rapport publié mercredi montre que 90% des personnes se remettant d’une infection au COVID-19 maintiennent une réponse anticorps stable.

«Bien que certains rapports indiquent que les anticorps dirigés contre ce virus disparaissent rapidement, nous avons constaté le contraire: plus de 90% des personnes légèrement ou moyennement malades produisent une réponse anticorps suffisamment forte pour neutraliser le virus, et la réponse est soutenue pendant de nombreux mois », a déclaré Florian Krammer, professeur de vaccinologie à l’école de médecine Icahn du mont Sinaï, qui a dirigé l’équipe d’étude.

“C’est essentiel pour le développement d’un vaccin efficace.”

C’était l’étude sur l’immunité

L’équipe a analysé les réponses en anticorps de plus de 30000 personnes testées positives au COVID-19 au Mount Sinai Health System entre mars et octobre.

Ils ont caractérisé leurs réponses en anticorps comme faibles, modérées ou élevées.

Plus de 90% avaient des niveaux ou titres d’anticorps modérés à élevés contre la protéine de pointe du virus, la structure qu’il utilise pour saisir les cellules qu’il infecte.

Ils ont ensuite étudié de près 121 patients qui se sont rétablis et ont donné leur plasma, une fois trois mois après l’apparition des premiers symptômes, et à nouveau cinq mois plus tard.

Ils ont vu une diminution de certains anticorps. Mais d’autres ont persisté, ont-ils rapporté dans la revue Science.

“La concentration sérique d’anticorps que nous avons initialement mesurée chez les individus a probablement été produite par des plasmablastes, des cellules qui agissent en tant que premiers intervenants à un virus envahissant et se lient pour produire des épisodes initiaux d’anticorps dont la force diminue rapidement”, a déclaré le Dr Ania Wajnberg, directrice. des tests cliniques d’anticorps à l’hôpital Mount Sinai.

«Les niveaux soutenus d’anticorps que nous verrons plus tard sont probablement produits par des plasmocytes à longue durée de vie dans la moelle osseuse.

«Ceci est similaire à ce que nous voyons dans d’autres virus et cela signifie probablement qu’ils sont là pour rester.

“Nous continuerons de suivre ce groupe au fil du temps pour voir si ces niveaux restent stables comme nous le soupçonnons et espérons qu’ils le seront.”

Les anticorps ne sont pas la seule protection offerte par le système immunitaire contre les infections, mais ils constituent une première ligne de défense importante.

“Bien que cela ne puisse pas fournir une preuve concluante que ces réponses anticorps protègent contre la réinfection, nous pensons qu’il est très probable qu’elles diminuent le rapport de cotes pour la réinfection”, a écrit l’équipe.

Les scientifiques continuent d’apprendre sur le coronavirus

Covid-19 n’existe que depuis un peu moins d’un an, donc les scientifiques en sont toujours informés.

Les histoires de personnes qui ont été infectées plus d’une fois sont pour la plupart anecdotiques et peu nombreuses, et éloignées les unes des autres.

Il y a une préoccupation évidente à ce sujet. Cela aiderait en outre à se débarrasser de la pandémie si les gens développaient une immunité permanente contre le virus après une infection. Et, bien sûr, l’immunité serait vitale pour qu’un vaccin fonctionne bien.

Cela arrive avec d’autres virus. La rougeole en est un exemple. Une attaque de rougeole laisse généralement une personne immunisée à vie, un effet connu sous le nom d’immunité stérilisante.

La même chose s’est produite avec la variole, avant que le virus ne soit éradiqué dans les années 1970 par une campagne mondiale de vaccination.

Et une bonne vaccination contre la rougeole et la variole protège pleinement contre l’infection.

Mais les virus respiratoires comme la grippe sont plus compliqués.

Les gens peuvent contracter la grippe encore et encore, et les vaccins antigrippaux n’offrent généralement qu’une protection partielle contre les infections et les maladies graves.

Cela est en partie dû à la tendance de la grippe à muter.

Les caractéristiques du coronavirus

Les coronavirus semblent être au milieu. Ils peuvent causer le rhume, mais comme ils ne sont généralement pas mortels, ils ne sont pas aussi bien étudiés.

Jusqu’à ce que le cousin mortel de Covid-19, le SRAS, apparaisse, il y avait peu d’intérêt pour les coronavirus.

Pourtant, il existe des preuves que les gens peuvent développer et développent une certaine immunité contre les coronavirus.

“Nous savons par le travail avec les coronavirus humains communs que des anticorps neutralisants sont induits, et ces anticorps peuvent durer des années et fournir une protection contre la réinfection ou atténuer la maladie, même si les individus sont réinfectés”, ont écrit Wajnberg et ses collègues.

“On ne sait pas encore si et pendant combien de temps l’infection par le SRAS-CoV-2 chez l’homme protège contre la réinfection.”

La prochaine étape importante, ont-ils dit, consistera à établir ce que l’on appelle des corrélats de protection.

Ce sont des composés qui peuvent être mesurés dans le sang et qui indiqueront aux médecins si une personne est immunisée, il n’est donc pas nécessaire d’attendre de voir si elle est à nouveau infectée après un épisode ou après avoir reçu un vaccin.