COVID-19 :

Le “Plan D” des scientifiques dans la lutte contre le covid-19 1:35

. – Un vaccin reste le meilleur moyen de mettre fin à la pandémie de covid-19, disent les experts de la santé, ajoutant que la poursuite de l’immunité collective serait dangereuse.

L’idée de laisser le virus sévir à travers les communautés «passe à côté du point fondamental que nous sommes tous connectés». Ainsi, le Dr Thomas Frieden, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, a déclaré au Wolf Blitzer de CNN.

Frieden répondait aux récents efforts visant à promouvoir l’immunité des troupeaux en réponse au COVID-19. L’idée est poussée par ceux qui sont désireux d’arrêter les dommages économiques que la pandémie a causés.

Le virus a infecté plus de 7,9 millions de personnes et tué 216 872, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

L’idée de l’immunité collective

Un vaccin peut être disponible pour certains groupes d’ici la fin de l’année. Mais certains politiciens dans l’espoir d’inverser le chaos économique de la pandémie ont adopté l’idée de laisser le virus se propager jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de personnes aient été infectées et aient acquis une immunité afin qu’il n’y ait plus de place pour qu’il se propage par la suite.

Les hauts responsables de l’administration de la Maison Blanche, lors d’un appel avec des journalistes lundi, ont discuté d’une déclaration controversée écrite par des scientifiques préconisant une telle approche.

LIS: L’immunité au coronavirus peut durer des mois, selon de nouveaux rapports

Mais l’idée est “une erreur dangereuse non étayée par des preuves scientifiques” qui met en danger “une morbidité et une mortalité importantes dans l’ensemble de la population”. C’est ainsi que 80 scientifiques du monde entier ont écrit dans une lettre ouverte.

«Toute infection n’importe où est potentiellement une menace ailleurs. Parce que, même si vous vous sentez bien et que vous vous en remettez sans problèmes, sans conséquences à long terme, vous pouvez infecter quelqu’un qui en meurt. Et c’est ce que nous voyons dans tout le pays », a déclaré Frieden.

Il est impossible de protéger uniquement les personnes vulnérables de la propagation, a déclaré Frieden. Et laisser le virus sévir entraînerait probablement des épidémies récurrentes. C’est parce qu’il n’y a aucune preuve que les gens sont protégés à long terme après avoir été infectés, selon la lettre.

Le meilleur moyen d’obtenir une immunité généralisée, a déclaré Frieden, sera par le biais d’un vaccin.

«Le concept (d’immunité collective) vient vraiment des vaccins», a déclaré Frieden. «Quand suffisamment de personnes sont vaccinées, la maladie cesse de se propager. Et cela pourrait être 60%, 80%, 90% pour différentes maladies.

Impacts importants du covid-19 à travers les États-Unis

Il y a eu une augmentation du nombre de nouveaux cas à travers le pays ces derniers jours, ce qui suggère qu’une deuxième vague anticipée est arrivée.

Le Dakota du Sud a signalé mercredi sa plus forte augmentation en un jour avec 876 nouveaux cas, selon le département de la santé de l’État. Et la Pennsylvanie a signalé au moins 1000 nouveaux cas par jour pendant neuf jours consécutifs, selon la secrétaire d’État à la Santé, le Dr Rachel Levine.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il pensait que l’État était dans sa “troisième escalade” du covid-19.

Et parallèlement à la flambée des cas, le Missouri a signalé mardi un record de 1413 hospitalisations pour le virus, selon le ministère de la Santé du Missouri.

Alors que les cas ont augmenté au Tennessee, le virus a un impact plus important sur les résidents plus âgés. Et les habitants des populations rurales ont signalé un taux de mortalité deux fois supérieur à celui des zones urbaines, a annoncé mercredi la commissaire à la santé du Tennessee, Lisa Piercey.

«Cela signifie que cela ne se limite plus aux jeunes ou aux étudiants en âge de fréquenter l’université qui sont loin de chez eux. Cela affecte maintenant les personnes d’âge moyen et les plus à risque, donc je pense qu’il est important de le souligner », a déclaré Piercey.

“Je veux que les gens intériorisent le fait que ceux d’entre nous qui ne font que vivre et vaquer à leurs occupations quotidiennes sont en danger pour cela et nous devons y prêter une attention particulière”, a ajouté Piercey.

LIS: C’est ainsi que le développement de vaccins contre la covid-19 est en phase 3

Dirigeants politiques et autres responsables à risque

Le traitement quotidien de certains hommes politiques a été affecté car ils ont été exposés à la propagation du virus.

Le président Donald Trump ne présente plus de risque de transmission après avoir contracté le virus, a déclaré mercredi le Dr Anthony Fauci, mais les gens autour de lui pourraient continuer de l’être.

“Je ne peux pas garantir quiconque est présent, qu’il ait été évalué ou qu’il ait été prudent dans ses interactions avec les gens”, a déclaré mercredi Fauci à Norah O’Donnell, présentatrice de CBS Evening News.

Il a également averti que ce n’est pas parce que le président a bien fait après sa maladie que d’autres vivront la même expérience.

Les chefs d’État du Tennessee et de l’Indiana s’attaquent désormais à leurs propres interactions avec le virus.

La commissaire à la santé de l’État de l’Indiana, la Dre Kristina Box, a déclaré mercredi qu’elle, une fille adulte et un petit-fils de 23 mois avaient tous été testés positifs au COVID-19. La commissaire à la santé a ajouté qu’elle avait participé à la recherche des contacts, mais a expliqué qu’elle n’avait été en contact étroit avec personne, sauf sa famille immédiate.

Et le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a déclaré mercredi qu’il espérait se faire tester «régulièrement» pendant les prochains jours après avoir appris qu’un membre de son équipe de sécurité avait été testé positif.

Rassemblements de Thanksgiving sacrifier

Se réunir autour de la table pour un repas de Thanksgiving peut être une «partie sacrée de la tradition américaine». Mais Fauci a dit à O’Donnell que les vacances pourraient devoir être très différentes cette année.

«Vous devrez peut-être mordre la balle et sacrifier ce rassemblement social, à moins que vous ne soyez sûr que les personnes avec lesquelles vous avez affaire ne sont pas infectées. Soit ils ont subi des tests très récemment, soit ils vivent un style de vie où ils n’ont aucune interaction avec qui que ce soit sauf vous et votre famille », a-t-il déclaré.

Les petits rassemblements deviennent une source croissante de propagation du coronavirus, a déclaré mardi le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, lors d’un appel avec les gouverneurs. L’audio de l’appel a été obtenu par CNN.

LIS: “À couvert”: la vague d’automne du covid-19 a déjà atteint les États-Unis

“Ce que nous voyons comme une menace croissante actuellement est en fait de contracter l’infection par le biais de petites réunions de famille”, a déclaré Redfield. “Particulièrement avec l’arrivée du jour de Thanksgiving, nous pensons qu’il est vraiment important de mettre l’accent sur la vigilance pour ces mesures d’atténuation en cours à la maison.”

Le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington, a déclaré mercredi qu’il conseillerait aux gens d’envisager de ne pas avoir de dîners de Thanksgiving à l’intérieur avec d’autres qui ne sont pas chez eux.

«Si vous avez la chance de vivre dans une partie du pays où le temps sera clément en novembre, passez le jour de Thanksgiving à l’extérieur. (Mais) je pense que dans les… endroits du pays où l’hiver arrive tôt, je pense qu’il faut faire très attention », a déclaré Reiner à« New Day »sur CNN.

«L’année prochaine sera bien meilleure. Finissons-en et surmontons-le en toute sécurité.

Shelby Lin Erdman de CNN, Steve Almasy, Christina Maxouris Raja Razek, Lauren Mascarenhas, Jennifer Henderson, Rebekah Riess et Gisela Crespo ont contribué à ce rapport.