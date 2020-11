COVID-19 :

. – Trois nouveaux rapports montrent que l’immunité contre le coronavirus peut durer des mois, voire plus.

Les résultats suggèrent que de nombreuses personnes – sinon la plupart – qui se remettent d’infections à coronavirus sont protégées pendant au moins un certain temps. Ils suggèrent également que les vaccins contre les coronavirus peuvent protéger les personnes pendant plus de quelques semaines.

Une étude a révélé que les gens fabriquent des anticorps qui protègent contre l’infection et durent au moins cinq à sept mois.

«Nous avons une personne qui est couverte pendant sept mois. Nous avons une poignée de personnes qui ont entre cinq et sept mois », a déclaré Deepta Bhattacharya, immunobiologiste à l’école de médecine de l’Université de l’Arizona, à CNN.

“Nous concluons que les anticorps neutralisants sont produits de manière stable pendant au moins 5 à 7 mois après l’infection par le SRAS-CoV-2”, a écrit son équipe dans un rapport publié mardi dans la revue Immunity.

Ils travaillent avec les autorités du comté pour tester des volontaires en Arizona depuis le 30 avril, depuis qu’ils ont développé un test sanguin pour le coronavirus.

Comme de nombreux chercheurs, ils ont découvert que les anticorps dirigés contre le coronavirus augmentaient immédiatement après l’infection, puis s’effondraient. Mais ce n’était pas la fin de l’histoire.

Les cellules B qui créent des anticorps mûrissent en ce qu’on appelle les cellules plasmatiques, a déclaré Bhattacharya. «En général, vous obtenez une tonne de cellules plasmatiques de courte durée», dit-il.

“Ils produisent une tonne d’anticorps.” Mais ce ne sont pas des anticorps qui protègent beaucoup le corps du virus.

“Les meilleures cellules se font concurrence”, a-t-il déclaré. «Seuls ceux-ci deviennent des cellules de longue durée. Ceux qui sont formés plus tard dans la réponse.

“Bonne nouvelle”, déclare un expert sur une éventuelle immunité au coronavirus

L’équipe a examiné environ 30 000 personnes et en a examiné certaines qui ont été examinées à plusieurs reprises.

“Je pense que ce sont de bonnes nouvelles”, a déclaré Bhattacharya.

Le nouveau coronavirus n’existe que depuis moins d’un an, il faudra donc du temps pour savoir combien de temps dure l’immunité. Cela dit, nous savons que les personnes qui ont été infectées par le premier coronavirus du SRAS, qui est le virus le plus similaire au SRAS-CoV-2, ont toujours une immunité 17 ans après l’infection. Si le SRAS-CoV-2 est comme le premier, nous nous attendons à ce que les anticorps durent au moins deux ans, et il serait peu probable qu’ils durent beaucoup plus longtemps », a-t-il déclaré.

Le virus du syndrome respiratoire aigu sévère a infecté environ 8000 personnes et en a tué environ 800 avant d’être arrêté en 2004.

Les personnes les plus malades du COVID-19 avaient une réponse immunitaire plus forte, a déclaré Bhattacharya. «Les personnes échantillonnées à l’USI avaient des taux d’anticorps plus élevés que les personnes atteintes d’une maladie plus bénigne. Vous ne savez toujours pas ce que cela signifiera pour l’immunité à long terme.

De plus, les chercheurs n’ont pas vérifié si les personnes avaient été exposées au virus une deuxième fois et étaient capables de résister à nouveau à l’infection.

Et les études ne soutiennent pas l’idée que les États-Unis ou tout autre pays pourraient bientôt obtenir une immunité collective grâce à une infection naturelle. L’Organisation mondiale de la santé estime que seulement 10% de la population a été infectée par le covid-19. Cela laisse un long chemin à parcourir vers l’immunité collective.

Cependant, deux autres études soutiennent l’idée d’une immunité durable.

D’autres études soutiennent l’idée d’immunité contre la covid-10

Des chercheurs du Massachusetts General Hospital ont examiné 343 patients atteints de coronavirus, la plupart gravement malades à l’hôpital. Ils avaient des niveaux élevés de certains anticorps appelés anticorps IgG pendant jusqu’à quatre mois, ont-ils rapporté dans la revue Science Immunology la semaine dernière.

“Nous montrons que les réponses anticorps clés à Covid-19 persistent”, a déclaré le Dr Richelle Charles, spécialiste des maladies infectieuses, du Massachusetts General Hospital, dans un communiqué.

Deux autres types d’anticorps, IgM et IgA, ont d’abord été dopés puis se sont écrasés chez ces patients. «Nous pouvons maintenant dire que si un patient a des réponses IgA et IgM, il a probablement été infecté par le virus au cours des deux derniers mois», a déclaré Charles.

«Il est essentiel de savoir combien de temps durent les réponses anticorps avant de pouvoir utiliser des tests d’anticorps pour suivre la propagation du COVID-19 et identifier les« points chauds »de la maladie», a déclaré le Dr Jason Harris, spécialiste. dans les maladies infectieuses pédiatriques qui ont travaillé sur l’étude.

Une équipe canadienne a utilisé des tests de salive et a obtenu des résultats similaires. Ses patients avaient des anticorps IgG qui duraient jusqu’à 115 jours après le début des symptômes.

“Cette étude confirme que les anticorps IgG sériques et salivaires anti-SRAS-CoV-2 sont maintenus chez la plupart des patients COVID-19 pendant au moins 3 mois après l’apparition des symptômes”, ont-ils écrit dans Science Immunology.

“Cette étude suggère que si un vaccin est conçu correctement, il a le potentiel d’induire une réponse anticorps durable qui peut aider à protéger la personne vaccinée contre le virus qui cause le COVID-19”, Jennifer Gommerman, professeur d’immunologie à l’Université de Toronto, a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Notre étude suggère que la salive peut servir d’alternative pour les tests d’anticorps. Bien que la salive ne soit pas aussi sensible que le sérum, elle est facile à collecter », a ajouté Gommerman.