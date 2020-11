COVID-19 :

Bébés prématurés et accouchementOu, quelle est la corrélation entre la naissance de bébés prématurés et les restrictions causées par Covid-19? Quelques jours avant le 17 novembre, Journée mondiale des enfants prématurés , un nouveau scénario s’est ouvert concernant la recherche publiée dans The Lancet Public Health mis à jour à ce jour et lié à la plus faible incidence des naissances prématurées dans la période immédiatement après le premier accouchement au printemps dernier.

Quel a été l’impact de l’accouchement par rapport à la naissance de bébés prématurés?

Selon une enquête menée en Irlande et au Danemark, Les effets indirect sur les bébés prématurés et les fermetures étaient positives, du moins dans les zones analysées: l’incidence des cas de prématurés était moindre, notamment au cours du premier mois d’accouchement, en mars 2020. Mais, Comment les données peuvent-elles être interprétées et comment peut-elle devenir une aide à la prévention des naissances prématurées?

Ce que dit l’étude Lancet

The Lancet Public Health a rapporté à propos de l’étude de des chercheurs Danois et Irlandais, qui ont vu une incidence plus faible de naissances prématurées sur le terrain et dans leurs pays respectifs dans la période qui suit immédiatement le premier accouchement. Les données proviennent des programmes nationaux de dépistage néonatal des deux pays, qui, comparés, ont fourni une image encourageante. Le Dr Jasper Been, néonatologiste au Centre médical Erasmus de Rotterdam, a confirmé que la réduction des naissances prématurées après la fermeture nationale est passée de 15% à 23%, en particulier dans la première période de confinement à domicile de la population.

Quelles sont les causes du déclin des naissances prématurées?

Selon les experts qui ont publié l’étude relative au Covid-19 et à la prématurité, les données se réfèrent en particulier aux mères qui ne sont pas atteintes de coronavirus. Entre le facteurs qui ont vraisemblablement réduit l’incidence selon l’interprétation des analystes sont:

moins de stress pour les mamans

travail intelligent, qui a réduit les niveaux d’épuisement

Ces deux causes semblent être des facteurs clés pour réduire le risque d’accouchement prématuré, bien que les chercheurs expliquent clairement que les causes de la prématurité ont beaucoup à voir avec les pathologies de la mère enceinte ( pré-éclampsie, diabète gestationnel, etc.), anomalies anatomiques du col de l’utérus, anomalies fœtales et la familiarité entre autres. En fait, le mode de vie maternel joue également un rôle.

La recherche du Lancet ouvre le débat sur les facteurs de risque liés à la naissance de bébés prématurés, mais n’offre pas une réponse à 360 degrés sur la situation des salles de néonatalogie dans le monde. En d’autres termes, aucune preuve de l’évolution des données parce que les examens de masse n’ont pas encore été mis en œuvre, donc on ne peut pas dire exactement ce confinement, globalement, a eu un effet sur la santé et le bien-être mental de la mère, au point d’avoir pu réduisez vos chances d’avoir un bébé tôt.

Que disent les études précédentes?

Mais celle publiée dans The Lancet n’est pas la seule étude menée, en fait, d’autres études offrent même des informations alarmantes: pendant les mois de détention, en fait, beaucoup de femmes ne seraient pas allées passer les examens nécessaires pour vérifier la santé des mères et des enfants, de peur de contracter Covid-19.

D’un autre côté, autres auteurs de cette étude confirmé le incidence plus faible de naissances prématurées par rapport à la même période considérée en 2019, et ils ont raconté un lien avec les meilleures conditions de vie de la future mère pendant l’accouchement et le repos forcé. Les preuves scientifiques, bien que toujours sur une route en montée, indiquent s’il peut y avoir un moyen d’empêcher la naissance prématurée de ce type d’analyse.