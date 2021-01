COVID-19 :

À quel point les nouvelles variantes du covid-19 sont-elles dangereuses? 2:13

(CNN espagnol) – Deux variantes du nouveau coronavirus ont été découvertes récemment: celle du Royaume-Uni et celle de l’Afrique du Sud. Dans cet épisode, le Dr Huerta explique pourquoi ces variantes rendent le virus plus transmissible et comment nous pouvons nous protéger.

Aujourd’hui, nous verrons ce que l’on sait des nouvelles variantes du nouveau coronavirus trouvées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, et qu’il a déjà été trouvé dans plus de 30 pays à travers le monde.

Variantes du nouveau coronavirus

La nouvelle est arrivée peu avant Noël. Une variante du nouveau coronavirus a été découverte à Londres, et immédiatement, le public s’est dit préoccupé par le fait que le virus pourrait avoir tellement changé sa génétique que la pandémie pourrait s’aggraver.

Passons en revue quelques concepts importants, en anticipant que, s’il est vrai que nous devons être attentifs à cette nouvelle, nous devons attendre plus de recherche pour mieux comprendre la situation.

Tout d’abord, rappelons-nous que les virus ne sont pas des êtres vivants, par conséquent, ils ne sont pas nés, ils ne grandissent pas et ne meurent pas.

Les virus sont des molécules chimiques qui ont une seule mission d’existence: parasiter une cellule vivante, prendre en charge son système reproducteur et se reproduire.

Dans ce processus, ils provoquent des maladies.

La composition d’un virus

Les virus sont composés d’un acide nucléique central (qui peut être de l’ARN ou de l’acide ribonucléique, ou de l’ADN ou de l’acide désoxyribonucléique), qui est entouré d’une coquille composée de protéines, de graisses et de glucides.

Le fait est que, pendant ce processus de reproduction – qui en termes biologiques est appelé réplication – les virus produisent des milliards de copies d’eux-mêmes dans chaque être vivant qu’ils infectent.

Cette réplication très élevée du virus entraîne certains changements dans la séquence génétique. Ces changements sont appelés mutations, qui, parce qu’ils sont minimes, ne modifient généralement pas le comportement du virus.

Parfois, cependant, ces mutations donnent au virus des avantages évolutifs. Autrement dit, les particules virales qui les possèdent deviennent dominantes sur les autres, et ce sont elles qui parviennent à se reproduire davantage à l’avenir, constituant un nouveau type de virus.

En général, les virus qui contiennent un noyau d’ARN mutent beaucoup plus intensément que les virus qui ont un noyau d’ADN.

Le nouveau coronavirus a un noyau d’ARN.

La variante britannique du coronavirus

Pour en revenir à la mutation découverte au Royaume-Uni, on savait déjà que le nouveau coronavirus présente une à deux mutations par mois, attirant l’attention sur le fait que les mutations dont le variant découvert au Royaume-Uni a souffert sont de 23.

La variante, appelée B.1.1.7, a été repérée le 20 septembre dans le Kent, au sud de Londres. À la mi-novembre, il correspondait déjà à entre 20 et 30% des cas de covid-19 dans cette région.

Cependant, début décembre, 60% des cas de la maladie étaient dus à la variante.

Les mutations du variant se sont produites dans le pic du virus, la partie qui dans les représentations du virus est dessinée comme de petites pattes.

Ces pointes ont deux fonctions importantes: la première est qu’elles servent de clé pour entrer et infecter les cellules et la seconde est qu’elles contiennent une région appelée RBD, contre laquelle les vaccins sont dirigés.

La plupart des mutations se sont produites dans la partie du pic qui contrôle l’entrée du virus dans les cellules. C’est pourquoi la nouvelle variante a été postulée pour être plus contagieuse que l’original.

Ce qui n’est pas encore clair, c’est si les mutations se sont produites dans la région RBD qui contrôle la réponse aux vaccins. Cependant, une étude britannique décrit que deux de ces mutations sont à proximité de la région RBD, elles doivent donc être étroitement surveillées.

La variante sud-africaine du coronavirus

Le variant détecté en Afrique du Sud, cependant, a trois mutations dans la région RBD. Il est étudié de manière plus approfondie pour déterminer sa réponse aux vaccins.

En résumé, s’il n’est pas rare que les virus muteront, les mutations détectées dans cette variante du nouveau coronavirus sont plus nombreuses que d’habitude.

D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, ceux-ci rendraient le virus plus facile à se propager, mais ne provoqueraient pas de maladie plus grave ou mortelle et répondraient toujours à tous les vaccins en cours de développement.

Le fait qu’il soit plus contagieux ferait en sorte qu’en provoquant un plus grand nombre de cas, les cas graves de covid-19 nécessitant une hospitalisation et une unité de soins intensifs augmenteraient également proportionnellement, et donc augmenteraient le nombre de décès.

Que pouvons-nous faire pour nous protéger?

Le message pratique pour vous, auditeurs de ce podcast, est que – quelle que soit la variante à laquelle vous faites face – la prévention des infections doit guider toutes nos actions.

En ce sens, voici les actions que nous devons pratiquer tout au long de cette 2021:

L’utilisation d’un masque lorsque vous êtes avec des personnes autour, La distance physique des personnes n’appartenant pas au noyau familial qui vivent dans la même maison, Lavez-vous les mains régulièrement.

