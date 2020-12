COVID-19 :

La gestion controversée contre le coronavirus du deuxième vice-président, Pablo Iglesias, dans les maisons de retraite médicalisées, cela se reflète dans les chiffres fournis par votre propre gouvernement. Le ministère de la Santé confirme ces installations comme l’un des grands axes du drame de la crise sanitaire: ils se sont inscrits 1316 pousses dès le début de la désescalade, qui accumulent 24 175 infections.

Cependant, il a fallu attendre la semaine dernière pour que le ministère des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, dirigé par Pablo Iglesias, ait mis à jour le protocole pour faire face au virus, notamment en vue des prochaines vacances de Noël.

Le rapport admet quelques erreurs au cours de la première vague, qui comprend sous la section sur “les leçons apprises”. Il souligne, par exemple, l’importance de réorganiser les centres «avant l’apparition des flambées», créant de petites unités d’habitants qui seront fréquentées «de préférence par le même personnel».

Si un cas est détecté, la résidence ‘doit déclencher immédiatement diverses mesures, parmi lesquels il est indispensable de réaliser des tests diagnostiques sur au moins toutes les personnes d’une même bulle ».

Le rapport reconnaît que test d’antigène, que la présidente de la Communauté de Madrid Isabel Díaz Ayuso mène depuis des mois, malgré le rejet du gouvernement, «Ils peuvent être très utiles“En raison de la” rapidité d’obtention des résultats – entre 15 et 30 minutes -, un coût moindre et la possibilité de prélever un échantillon et d’obtenir le résultat sans envoyer de tests au laboratoire. “

20 000 morts

Les numéros de document dans environ 20 000 personnes âgées en maison de retraite ceux qui sont morts lors de la première vague de la pandémie, dans laquelle Iglesias détenait le commandement exclusif, ce qui équivaut à 6% des habitants de ces centres et à près de la moitié des décès causés par Covid-19, selon les données officielles.

Il s’agit d’une mortalité plus élevée que dans d’autres pays européens, comme l’Écosse (5,5%), le Royaume-Uni (5,2%), la Belgique (5%), les États-Unis (4,2%) et la France (2,5 %).

De même, il est souligné que l’impact le plus important a été enregistré parmi les personnes ayant une dépendance reconnue et au sein du programme de soins individuels dans les centres résidentiels, c’est-à-dire parmi le groupe de personnes âgées le plus fragile.

Concernant les responsabilités, le rapport les attribue, en plus de l’âge et d’une plus grande vulnérabilité due aux maladies antérieures, au fait qu’il s’agit de milieux fermés et que le personnel des résidences qui les fréquentent «favorise la transmission». En outre, le manque de preuves est signalé – l’une des revendications de l’association des employeurs de résidence, qui a été négligée par l’exécutif -, ainsi que la “charge de travail élevée” ou le “manque de préparation du personnel”.

Le rapport Pablo Iglesias admet également que le virus a beaucoup pénétré dans les résidences avant le mois de mars, principalement à travers des étrangers. Ainsi, il est à noter que lorsque les premières mesures ont été officiellement approuvées, «l’agent pathogène avait déjà été introduit dans de nombreux centres». Il ne faut pas oublier que le gouvernement a néanmoins encouragé les marches idéologiques du 8-M, alors même que le virus était déjà hors de contrôle.

Concernant les recommandations, il est souligné que «le confinement des personnes vivre en résidence doit être évité autant que possible et limité, dans tous les cas, aux cas suspects et / ou positifs.

En outre, il sera encouragé que les résidents de ces centres puissent maintenir le contact avec leurs familles et leurs proches, grâce à des systèmes télématiques et créer << des espaces sûrs à l'extérieur des centres résidentiels afin de favoriser les rencontres interpersonnelles entre les résidents et leurs proches, organiser des sorties, promenades, etc., en utilisant des espaces ouverts et sûrs avec les mesures de protection adéquates ».

Le document précise que «les limitations de visites doivent toujours être appliquées avec souplesse, notamment en cas de maladie avancée, de fin de vie ou de résidents à risque de syndrome confusionnel (délire) ou présentant de graves troubles du comportement, toujours avec des mesures de prévention strictes. infection pour le personnel et les membres de la famille.

Selon les dernières données recueillies par Health, au cours de la dernière semaine comptée – le 3 décembre – il y a eu 58 foyers dans les résidences, avec 728 infections. Dans les centres de jour, 169 autres personnes ont été infectées.

Le ministère met en garde depuis des semaines contre la situation critique dans les résidences, où «les plus grandes flambées» sont détectées.

Demande de résidences

La Société espagnole de gériatrie et de gérontologie (SEGG) Il y a quelques jours, il a adressé une lettre à la vice-présidence des droits sociaux et de l’agenda 2030 de Pablo Iglesias dans laquelle il réclamait un véritable plan contre le drame du coronavirus.

Parmi ses principales demandes était qu’il soit indiqué “clairement l’intervalle de temps minimum dans lequel les tests de diagnostic doivent être effectués, et sa typologie (antigénique ou PCR) aux résidents (à la fois ceux qui sont déjà dans la résidence et les nouvelles admissions) et aux professionnels (stables et nouvelles embauches) ».

En outre, il a été souligné qu’il fallait enfin “les réserves stratégiques minimales des équipements de protection individuelle (EPI) que chaque résidence devrait avoir ». «Nous suggérons que la réserve recommandée équivaut à la consommation de 3 mois, en prenant comme référence la consommation moyenne du mois avec la plus forte incidence de la première vague épidémique», développent-ils.

Son diagnostic est pessimiste: «Dans cette deuxième vague de l’épidémie, les foyers enregistrés sont douze fois plus fréquents dans les résidences que dans la population générale et trois fois plus intense ».