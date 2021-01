COVID-19 :

Julen Lopetegui, entraîneur de Séville, a apprécié la passe de son équipe au 1/32 de la finale après avoir éliminé Linares: “Nous avons fait du bon travail, dans un match avec beaucoup de difficultés. Le terrain était mou, vraiment mauvais. Nous avons dû jouer très concentré. . C’est un contexte dans lequel les distances apparentes du football sont courtes et il faut pouvoir vaincre son rival. “

L’entraîneur basque s’est plaint que la bulle du coronavirus a été ‘atténuée’ dans des matches comme celui-ci: “La Coupe est une très belle compétition pour tout le monde, mais ils avaient tout à gagner et rien à perdre. Ce n’est pas facile, pour nous les circonstances à Parfois, ils sont loin d’être recommandés, sans parler des conditions sanitaires, ils ont mis 50 personnes dans un vestiaire de 30 mètres carrés, selon le protocole que nous avons. “

“Le premier objectif nous a donné la tranquillité d’esprit, puis Idrissi a joué un bon match, il doit nous aider et j’espère qu’il le fera dans cette deuxième partie de saison. Toute l’équipe a été concentrée et rigoureuse, ne concédant aucune chance en première mi-temps. Le désir de ces rois pour tous et Séville est la santé pour tous et avec cette santé, nous continuerons à travailler pour essayer de continuer à leur donner le bonheur », a-t-il conclu.