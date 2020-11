COVID-19 :

Avec une Classique au coin de la rue (mercredi, 19 h 00), COVID-19 semble avoir volé la vedette même à ce grand rendez-vous chez Primera Iberdrola. La Ligue est frelatée par un manque de gestion commune et stable de la pandémie, avec la fluctuation des protocoles et le malaise qui en résulte des joueurs et des clubs. Beaucoup exigent un plan plus viable pour atteindre les 50% des matchs qui empêchent la ligue d’être déclarée nulle, alors que la situation se complique jour après jour au milieu de cette deuxième vague de crise sanitaire mondiale.

Avec le Sporting-Madrid CFF en attendant son report officiel, le nombre de duels suspendus s’élèvera à onze. Un fait qui commence à faire des ravages sur Primera Iberdrola, avec le calendrier serré et un protocole, élaboré par le Conseil supérieur des sports (CSD) et renforcé par la Fédération royale espagnole de football (RFEF) qui changera la 14 novembre. Dès lors, il sera obligatoire de tester tous les joueurs avant les matchs. Mais, les doutes persistent dans le protocole, ce qui laisse les limites en termes de quarantaine et le plan à suivre en cas de détection d’un contact positif et étroit entre les mains des communautés autonomes.

Une ligue frelatée

Dans cette situation, il faut voir comment les matches reportés sont adaptés de toute urgence pour que la compétition ne soit pas encore altérée. Il faut se rappeler que les dates brillent par leur absence, car il y a des dates de sélections, la fin de Coupe incontesté la saison précédente, le Super Coupe, jours de Des champions pour le Barça et l’Atlético et cette édition du tournoi de la coupe, qui ne sera joué que par les huit meilleures équipes du premier tour.

En outre, si cela continue, certains avantages peuvent être produits dans le développement de la Ligue. Dans le cas du Rayo, il atteindra la 8e journée avec deux matchs disputés et vous savez peut-être quels points vous devez faire pour éviter tout danger au cas où ces jeux auraient lieu plus tard. C’est un exemple parmi tant d’autres, puisque seules six équipes totalisent les six matchs organisés à ce jour. En ce sens, il faut noter que la RFEF a indiqué en début de saison que La Ligue sera déclarée nulle, sans champion ni promotion ni relégation, si 50% des matchs ne sont pas disputés pour une cause majeure (COVID-19) avant le 30 juillet. Si plus de 50% des matchs sont joués, le classement sera pris en compte, avec la possibilité d’assister au coefficient pour résoudre le championnat.

L’Espanyol se rendra à Badajoz quelques jours après avoir notifié des points positifs

En plus du Sporting-Madrid CFF, il y a déjà un match officiellement reporté au lendemain (Rayo-Depor), qui aura lieu ce mercredi et jeudi. Reste à savoir ce qu’il adviendra des matchs que joueront l’Espanyol et Levante, qui ont suspendu leurs derniers matchs en raison de positifs dans leurs équipes. Dans le cas de l’équipe de perruches, il a été signalé l’intention de se rendre à Badajoz et de jouer le match contre Santa Teresa., trois jours seulement après ce nombre indéterminé de positifs au COVID-19 détectés dans un test d’antigène réalisé samedi matin. Comme AS a pu le confirmer à partir de sources de solvants, les personnes qui ont été testées positives sont isolées, comme stipulé dans les protocoles de santé, afin que le groupe puisse effectuer la formation normalement.

Il ne semble pas non plus qu’il ait un problème la boîte granota, qui a communiqué et isolé ses points positifs il y a une semaine. L’entité valencienne, qui avait précédemment reporté son match contre le Real Madrid en raison d’un positif dans son équipe, n’a pas disputé ses matchs contre Séville et le Barça. Ainsi, on s’attend à ce que ceux de María Pry puissent continuer la compétition. Oui, les joueurs du Madrid CFF continueront d’être isolés, qui a notifié un cas positif samedi dernier et doit purger une quarantaine de 10 jours., comme stipulé par la Communauté de Madrid. Et, tout sera en suspens pour savoir s’il y a un revers de dernière minute, avec des points positifs d’un autre club qui provoquent le report ultérieur de leur match.

Protocole RFEF renforcé: les tests deviennent obligatoires le 14 novembre

Tout ce panorama a généré un contexte d’incertitude pour tous ses clubs et joueurs, avec la peur de répéter une suspension de saison, comme cela s’est produit lors de la campagne précédente. Après avoir commencé la Ligue sans protocole exigeant des tests obligatoires pour tous les joueurs, plusieurs de ses membres exigent un plan adapté aux circonstances, dans lequel des tests peuvent être effectués pour garantir un résultat négatif et éviter d’isoler l’ensemble du personnel. Oui, il est vrai que certifier qu’il n’y a pas de positif sera indispensable pour jouer un match à partir de ce week-end, comme le stipule la nouvelle circulaire RFEF, mais Il n’est pas précisé quel nombre de joueurs sera nécessaire pour jouer le match.

La périodicité des tests que tous les joueurs doivent réussir sera “hebdomadaire tant qu’il y a un ou plusieurs jours de compétition dans cette semaine “, comme spécifié par la RFEF, qui ajoute: “Vous ne pourrez pas disputer un match officiel des catégories de niveau d’état. Si une équipe n’avait pas réussi les tests obligatoires selon la séquence définie ou n’avait pas le nombre minimum de joueurs qui auraient réussi le Les tests obligatoires seront considérés comme perdus. “.