COVID-19 :

Salvador Illa, Ministre de la Santé, Carolina Darias, Ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, et Sira Repollés, Ministre de la Santé du Gouvernement d’Aragon, a comparu devant les médias après la célébration du Conseil interterritorial de la santé.

Darias a commencé par souligner que “chaque rencontre suppose un renforcement du dialogue entre les communautés autonomes. De la co-gouvernance, nous progressons plus loin, nous répondons à partir d’un cadre commun qui tente d’apporter des certitudes et contribue au renforcement de notre système de santé et établir des directives claires contre le virus et protéger les citoyens “.

Bien qu’il ait également averti que “Il ne faut pas penser que tout est réalisé, on peut tomber dans l’optimisme précipité qui nous fait tomber dans une situation pire. Il est nécessaire de continuer à maintenir les ‘six m’: lavage des mains, compteurs, maximiser la ventilation, minimiser les contacts et se souvenir la devise de Noël: «Je reste à la maison», pour essayer également de prendre soin des autres. Nous savons ce qu’ils sont mesures dures, mais elles fonctionnent. “

Mais Darias voulait aussi voir la lumière au bout du tunnel: “L’horizon est plus clair, la stratégie de vaccination le montre. Il faut arriver à la vaccination dans les meilleures conditions possibles. Nous devons être conscients que nous devons célébrer Noël d’une manière différente. L’objectif commun ne doit pas être de célébrer ce Noël, l’objectif commun doit être de célébrer de nombreux Noëls. Nous devons garder le virus à distance, en prenant soin de nous et des autres. “

Bonne évolution

Plus tard, Salvador Illa a pris la parole et a assuré que “la pandémie progresse relativement bien, nous sommes déjà à une incidence cumulée de 193 pour 100 000 habitants. Toutes les communautés sont sous l’indice 200. Six communautés autonomes sont dans l’indice entre 150 et 200, et trois communautés autonomes ont déjà chuté de 150 “.

Illa a ajouté que «Aujourd’hui, nous sommes très loin de là où nous devons aller, Les autorités européennes disent 25 pour 100 000 habitants, c’est pourquoi il est si important de ne pas baisser la gardesurtout ces jours où la mobilité a tendance à augmenter beaucoup et les réunions, les deux facteurs d’augmentation des cas ».

Ce mercredi, La santé a signalé 9773 nouveaux cas et 373 décès dus au coronavirus à partir de lundi, dernier jour de mise à jour des chiffres officiels.

Plan de Noël

Concernant le contenu de la réunion de cet après-midi, le ministre a souligné qu ‘”il y a eu un accord des conseillers sur le fait que à Noël, nous restons à la maison et célébrons avec notre groupe de coexistence. Nous avons eu du mal à plier la courbe. Cela ne va pas être tout à la fois, cela va durer quelques mois et tant qu’elle dure, des mesures de précaution devront être maintenues. “

De même, “nous avons constaté que le plan de Noël, si les mesures sont respectées, elles nous aideront à lutter contre la pandémie. Nous avons également revu la stratégie de vaccination. Des négociations ont commencé avec une autre entreprise et Des travaux sont déjà en cours au niveau opérationnel avec toutes les communautés autonomes. Le plan de Noël établit qu’il n’y a pas de mobilité entre les communautés autonomes, sauf pour les cas inclus dans l’état d’alarme et l’exception d’une rencontre avec un parent ou un ami proche est ajoutée “.

Justement, sur la polémique déclenchée par ce terme, il a souligné que “Nous comprenons tous qui est un parentQuelqu’un est-il contre les personnes qui ont une relation affective qui ne rentre pas dans une définition classique de la famille à rencontrer à Noël ou au réveillon du Nouvel An? Je pense que tout le monde a compris. “

A reconnu que “Les dates de Noël de tous les conseillers ont suscité une vive inquiétude. Ma conclusion est qu’ils ont mis l’accent sur le respect des mesures convenues plutôt que sur le renforcement. La clé est de se conformer à ce qui est convenu, mais sans rien exclure à mesure que la pandémie évolue. “

Tests visiteurs en Espagne

De même, le ministre de la Santé a informé que «nous avons communiqué à tous les directeurs que Demain, une résolution du directeur de la santé publique sera publiée sur les tests exigés des citoyens qui visitent notre pays. Il permettra de valider les tests TMA basés sur le plasma sanguin avec la PCR, Les tests peuvent être présentés en anglais, espagnol, français et allemand, et enfin les mineurs de moins de six ans sont dispensés de présenter ces tests “.

Test de pharmacie

Interrogée sur la demande faite pour pouvoir faire des tests en pharmacie, Illa a assuré que “Nous analysons cette proposition très attentivement, nous ne procéderons pas à la hâte mais en toute sécurité. Nous n’avons reçu que la proposition de la Communauté de Madrid et la réponse Ce ne sera pas par lettre, mais en réunion. “