COVID-19 :

Depuis mars, nous vivons dans un monde dans lequel la liberté a été considérablement perdue, avec des restrictions constantes découlant de l’existence de la pandémie. Des restrictions très sévères dans de nombreux cas, mais sur lesquelles, dans de nombreux cas, on doute sérieusement qu’elles soient nécessaires et efficaces. Il y a le débat sur l’opportunité d’utiliser un masque ou non que le gouvernement lui-même a combattu, en modifiant ses critères, ou sur l’incidence plus élevée en nombre de décès en Espagne, en Italie, en France et au Royaume-Uni, alors que ce sont les pays qui ont appliqué les mesures les plus dures contre, par exemple, la Corée ou la Norvège.

Maintenant, au-delà de ce débat sur leur efficacité ou non, de nombreux ces décisions deviennent contradictoires et donc déconcertantes. Regardons quelques cas pertinents où ils semblent incohérents:

Au début de cette crise, quand la garde a été levée, une famille qui vivait ensemble et donc sans masque, si elle sortait en voiture, elle devait le porter. Autrement dit, c’est comme si on considérait qu’à la maison, ils ne pouvaient pas s’infecter et que dans la voiture, oui. Marcher ne pouvait pas déplacer une personne à plus d’un kilomètre de chez elle, mais si elle courait ou prenait du vélo, elle le pouvait. Une personne est-elle contagieuse en marchant si la distance jusqu’à son domicile passe d’un kilomètre et non en courant?

Vous ne pouvez pas fumer sur une terrasse même si vous gardez vos distances et que les deux membres vivent ensemble, mais ils peuvent se lever et se retirer un peu de cette terrasse, où ils coïncident avec d’autres fumeurs qui, logiquement, se retrouvent sans masque. Y a-t-il moins de risque de contagion si les personnes qui ne vivent pas ensemble fument dans un espace restreint et rapproché que seulement celles qui vivent ensemble? Dans l’ascenseur, malgré le port d’un masque et un trajet de quelques secondes ou quelques minutes (dans le plus long des cas), toujours moins de quinze, personne ne peut y aller ou, dans le cas où l’ascenseur est très grand , quatre personnes. Dans le métro, le bus, le train ou l’avion, vous pouvez vous asseoir jusqu’au lac malgré les distances beaucoup plus longues. Le virus n’est-il pas contagieux par proximité dans le bus mais dans l’ascenseur?

Les enfants ne peuvent pas jouer au soccer à l’école, mais ils peuvent participer à des activités parascolaires qui impliquent de jouer au soccer. Le virus est-il contagieux uniquement en jouant au football si les enfants jouent dans la cour d’école mais pas s’ils jouent dans un terrain d’entraînement? Les footballeurs professionnels peuvent jouer sans masque, mais les fans doivent le porter, même s’ils sont testés chaque semaine. Y a-t-il quelque chose qui immunise les athlètes professionnels?

Les étudiants doivent garder la distance d’un mètre et demi dans les salles de classe, mais, néanmoins, le gouvernement peut siéger – ou des représentants d’autres groupes politiques – au Congrès avec un siège. Les politiciens sont-ils immunisés? Ils recommandent de ne pas se serrer la main et de se cogner les coudes, alors qu’ils nous conseillent de tousser dans le coude. Le coude est-il immunisé contre le virus et si nous entrons en collision avec une autre personne, les bactéries qui pourraient avoir été imprégnées lors de la toux ne sont pas transférées? Ils nous conseillent de ne pas appuyer sur le bouton de l’ascenseur avec votre doigt, mais les parcmètres sont toujours valables. Ces appareils ne sont-ils pas contagieux et oui les ascenseurs? Si une personne est testée positive pour le virus, une autre qui a été avec elle, si elle n’a pas passé plus de quinze minutes sans masque, elle n’a pas à passer de test, sinon, oui. Dans ce dernier cas, si ce contact est négatif, malgré cela, ils doivent être maintenus à l’isolement pendant dix jours, tout comme la personne qui a été testée positive, et les deux peuvent reprendre leur activité sans effectuer aucun test. Est-ce la même chose d’avoir été infecté et de ne pas l’être quand il s’agit de vérifier si l’infection persiste ou non? Et si le masque est utile pour éviter d’avoir à passer le test puisque le contact étroit n’est pas envisagé, pourquoi devrions-nous isoler celui qui a eu ce contact mais qui est négatif? Une famille peut aller au restaurant et, dans le respect des mesures de sécurité, s’asseoir six à la fois, mais si elles se réunissent pour manger dans une maison, elles ne peuvent en avoir que six au maximum, même si elles ont les fenêtres ouvertes et mangent dans des pièces différentes. Est-ce qu’un mètre et demi de distance entre les tables n’est pas le même à l’intérieur qu’à l’extérieur, il ne mesure pas la même chose? Ou, enfin, bien que nous puissions continuer, si un groupe de collègues doit déjeuner à midi, ils ne peuvent le faire que par groupes de six, mais s’ils ont une réunion de travail au bureau avant ou après, ils peuvent dépasser ce nombre. , étant excepté. Le virus est-il moins contagieux pour des raisons professionnelles?

Ce sont tout un ensemble d’incohérences qui montrent qu’à l’avenir, il y aura beaucoup de choses à expliquer, car ils n’ont ni tête ni queue, comme Cela donne beaucoup à réfléchir sur le fait que lorsque les infections ont le plus diminué, c’est lorsque le gouvernement n’a pas forcé l’utilisation d’un masque. et il a imposé que tout le monde part en même temps, ou que ceux qui ont appliqué les restrictions les plus sévères soient ceux qui ont le plus souffert de la pandémie. En tout cas, ce sont des contradictions qui n’ont pas d’explication, si ce n’est celle de l’improvisation et de l’absence, dans de nombreux cas, de rigueur technique, ce qui pourrait conduire à penser qu’il y a plus à montrer ce qui est fait qu’à être effectivement efficace et logique. être fait.