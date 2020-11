COVID-19 :

UNE macro-complexe situé à Pune (Inde) fabrique de l’espoir sous la forme d’un milliard de doses de vaccin Oxford. Miriam Alía, responsable de la vaccination chez Médecins sans frontières, a expliqué dans La Sexta pourquoi cette situation est due: “Elle a un énorme industrie pharmaceutique et c’est le premier producteur de médicaments génériques au monde. Cela n’a rien à voir avec le virus, mais c’était déjà le cas. “

Ainsi, le Institut du sérum de l’Inde il possède cessé de produire des flacons de rougeole, de rubéole ou d’hépatite B pour se concentrer sur le coronavirus. On estime que vous pourriez faire entre 60 et 70 millions de doses par mois, ce qui donne une idée de l’énorme impact qu’il peut avoir dans la lutte contre le pathogène.

Remède économique

L’accord entre l’Université d’Oxford et AstraZeneca avec ce corps indien comprend les aspects suivants révélé par Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India: “Nous voulons donnez-le à environ 1000 roupies (11 euros) ou moins, et pour les pays de l’Alliance du Vaccin, de deux ou trois dollars. “

“Lorsque la pandémie prend fin, nous pouvons proposer des prix plus compétitifs. Nous voulons en donner la moitié à d’autres pays et l’autre la moitié restera en Inde“Poonawalla a ajouté. Bien que ces déclarations déconcertent Médecins sans frontières:”Ils disent des choses comme s’ils vont le vendre au prix coûtant jusqu’à la fin de la pandémie, mais nous ne savons pas quel est ce prix, et ils décident de la fin de la pandémie “Fit remarquer Alía.

En plus d’AstraZeneca, ils seront également produits en Inde au moins 500 millions de vaccins Johnson et Johnson, 1 milliard de l’Université de Washington et autres 100 millions du vaccin russe.

Gravement touché par la pandémie

Il est frappant que tout cet énorme travail logistique est effectué dans le deuxième pays avec le plus de cas du monde (plus de 8,7 millions) et le troisième en décès pour le coronavirus (près de 130 000). Franklin Jones, chef de Humanitarian Emergency India World Vision a souligné que “la situation s’était améliorée, mais oui, Cela peut être un défi que les zones reculées doivent se rendre en ville pour être soignées. “