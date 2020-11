COVID-19 :

Ces derniers jours, de nombreuses communautés autonomes ont choisi de décréter la fermeture de l’hôtellerie pour tenter de contenir la propagation des infections au COVID-19. Cependant, le les hôteliers continuent d’affirmer que ce n’est pas la solution, et ils donnent comme exemple la Communauté de Madrid, où malgré le fait que l’hôtellerie reste ouverte, ils ont réussi à contenir les chiffres et à plier la courbe de contagion.

Ainsi, de la Confédération des entreprises Hospitalité de l’Espagne défendre le besoin de plus de restrictions sur un secteur durement touché en raison de la crise des coronavirus et qui a été continuellement stigmatisée par les administrations. Les communautés dans lesquelles le secteur est actuellement fermé sont la Catalogne, Castille et León, les Asturies, Murcie, la Navarre et le Pays Basque. De leur côté, la Galice et La Rioja maintiennent des limites dans certaines zones de leur communauté mais pas sur l’ensemble de leur territoire.

José Luis Yzuel, Président de l’Hospitalité de l’Espagne, remarque dans des déclarations à OKDIARIO que “en Catalogne après avoir fermé le secteur a vu comment les données n’ont pas cessé d’augmenter.” «Nous devons donner l’exemple de la Communauté de Madrid, où la situation a été contrôlée sans qu’il soit nécessaire de nuire à l’industrie hôtelière, qui a déjà suffisamment souffert. Nous devons comprendre que la santé et l’économie peuvent aller de pair », dit-il.

Protège la fermeture de 10% de l’industrie hôtelière

Pour sa part, l’association Hospitalité Madrid a expliqué à ce journal qu ‘”il apprécie très positivement que la Communauté de Madrid garde les établissements hôteliers et de restauration ouverts depuis mars et s’assure que cette politique protège 10% de l’hôtellerie de la région du risque de fermetureComme on estime que quelque 2 365 habitants ne survivraient pas à des restrictions plus sévères.

Cependant, ils ont averti que “la situation de l’industrie hôtelière à l’heure actuelle est très délicate, le secteur est fortement diminué à la fois en chiffre d’affaires et au niveau mental, vu que Certains des “ fleurons ” des restaurants de Madrid ferment, comme ce fut le cas de Zalacaín ».

Actuellement le chiffre d’affaires des bars et restaurants a chuté de 50% par rapport aux mois précédant la pandémie, qui a conduit de nombreux établissements à réaliser des Dossiers de Régulation du Travail Temporaire (ERTE) et même, dans les cas les plus extrêmes, à fermer leurs portes. «Un autre aspect que nous revendiquons est le fait que dans d’autres pays une aide directe et significative a été accordée à l’hôtellerie lorsqu’une fermeture a été décrétée. Il suffit de regarder les exemples de pays européens comme la France ou l’Allemagne. Cependant, en Espagne, le gouvernement ne le fait toujours pas, c’est un désastre », ajoute Yzuel.

Des ponts

Dans la Communauté de Madrid, où l’activité de l’hôtellerie n’a pas été restreinte, les hommes d’affaires ont réussi à augmenter leur chiffre d’affaires pendant le Puente de los Santos et à maintenir des prévisions optimistes pour le pont de l’Almudena. Spécifique, l’industrie hôtelière madrilène facturera ce pont 12,8 millions d’euros par jour, un total de 38,4 millions d’euros pendant le pont.

Selon les données officielles du ministère de la Santé, le le nombre d’infections à covid dans les bars et restaurants ne dépasse pas 3,5% dans toute l’Espagne. Ce chiffre est tombé à 0,7% ces dernières semaines, témoignant de la faible incidence des infections dans l’industrie hôtelière, ce que l’on peut également constater en observant le faible nombre de congés maladie dont disposent les salariés du secteur.

Protestations contre les nouvelles restrictions

Loin de cette situation, les communautés de Catalogne, Castille et Leon, Asturies, Murcie, Navarre et Pays Basque qui, ces dernières semaines, ont connu le «verrouillage» de l’industrie hôtelière en raison de l’augmentation des cas positifs dus à la covid-19. Un scénario qui a poussé les propriétaires de bars et de restaurants à descendre dans la rue pour protester contre les nouvelles restrictions qui criminalisent le secteur.

«Le gouvernement de Pedro Sánchez a montré une fixation sur notre secteur qui a eu des conséquences dévastatrices. Les données du Enquête sur la population active (EPA) de l’Institut national de la statistique (INE) évoqué la variation interannuelle du troisième trimestre montrent des résultats critiques pour l’industrie hôtelière », expliquent des sources proches de la situation à ce journal, qui ont exigé un« plan de sauvetage »pour éviter une ponction sur les fermetures au mois de décembre.