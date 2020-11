COVID-19 :

Le coronavirus poursuit son avance imparable dans toute l’Espagne. Les dernières données sont alarmantes: ce vendredi, la santé a notifié 347 nouveaux décès et 22516 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Des chiffres qui poussent les communautés les plus touchées à prendre des mesures décisives contre la pandémie.

L’hôtellerie ferme dans 60 communes galiciennes et les réunions sont portées à 6 personnes dans 253 localités

L’hôtellerie restera fermée à partir de 00h00 ce samedi dans un total de 60 mairies galiciennes – qui comprennent les sept villes et communes de son périmètre – avec l’entrée en vigueur des nouvelles mesures approuvées par la Xunta pour rendre contre la deuxième vague d’infections par covid-19.

Dans ces zones plus limitées, une fermeture de périmètre sera entreprise mais les déplacements pour aller au travail, aller à l’école, s’occuper des mineurs et des personnes âgées, ainsi que pour des raisons de santé seront autorisés. Pour sa part, le commerce fonctionnera selon les mêmes critères que le reste de la Galice – capacité réduite à 50% – et les réunions seront limitées aux personnes vivant en concubinage, tandis que les 253 communes restantes pourront compter jusqu’à six personnes – qu’elles vivent ou non sous la même toit.

Plus précisément, les villes avec un niveau de restriction plus élevé seront: La Corogne, avec Arteixo, Culleredo, Cambre et Oleiros; le conseil municipal de Lugo seul; Santiago avec Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra et Vedra; Ferrol, avec Ares, Fene, Neda, Narón et Mugardos; Ourense, avec Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao et Toén; Pontevedra, avec Vilaboa, Ponte Caldelas, Poio, Marín, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade et Soutomaior; et Vigo avec Mos, Nigrán, Gondomar, O Porriño et Redondela.

Les municipalités avec un taux cumulé sur 14 jours de plus de 200 cas pour 100000 habitants et une tendance à la hausse dans leur notification auront également les mêmes limites: Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, O Carballiño, Verín, Xinzo, Cangas, A Estrada , Lalín, Silleda, Ponteareas, Tui, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa et Vilagarcía de Arousa.

Les mesures impliquent la fermeture de l’hôtellerie, à l’exception des services de livraison à domicile et de collecte qui peuvent être proposés; la pratique sportive sera limitée aux sports individuels – bien que les gymnases resteront ouverts -; Et la capacité des établissements culturels sera réduite, qui, avec ces limitations, pourront continuer à fonctionner – les cinémas, les théâtres, les auditoriums et autres salles pourront occuper 50% de chaque salle, avec une limite de 30 personnes à l’intérieur et 75 à l’extérieur.

La santé notifie 22516 nouveaux cas de COVID-19, une diminution par rapport à vendredi dernier

Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé ce vendredi 22516 nouveaux cas de COVID-19, dont 9150 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. C’est un chiffre inférieur aux 25 595 du même jour de la semaine précédente.

Le nombre mondial d’infections en Espagne est déjà passé à 1 328 832 depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles. L’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants est de 525, contre 527 hier et 485 vendredi dernier, avec un total de 247 235 positifs au cours des deux dernières semaines.

Sur les 9150 cas diagnostiqués hier, 698 sont survenus en Andalousie, 973 en Aragon, 574 dans les Asturies, 81 dans les îles Baléares, 156 dans les îles Canaries, 308 en Cantabrie, 190 en Castille-La Manche, 41 en Castille et León, 885 en Catalogne , 76 à Ceuta, 123 dans la Communauté valencienne, 574 en Estrémadure, 705 en Galice, 1 744 à Madrid, 51 à Melilla, 153 à Murcie, 344 en Navarre, 1 240 au Pays basque et 234 à La Rioja.

Au cours de la dernière semaine, 1088 personnes avec un diagnostic positif confirmé de COVID-19 sont décédées en Espagne. Jusqu’à 38 833 personnes avec un test de diagnostic positif sont décédées depuis l’arrivée du virus en Espagne, selon les données recueillies par le ministère. 347 nouveaux décès ont été ajoutés au rapport de ce vendredi, contre 368 hier et 329 le vendredi précédent.

Les 1088 décès au cours des sept derniers jours se répartissent comme suit: 186 en Andalousie, 123 en Aragon, 90 dans les Asturies, sept aux Baléares, 10 aux îles Canaries, 11 en Cantabrie, 41 en Castille-La Manche, 156 en Castille et León, 65 ans en Catalogne, 10 à Ceuta, 59 dans la Communauté valencienne, 50 en Estrémadure, 70 en Galice, 61 à Madrid, 8 à Melilla, 56 à Murcie, 40 en Navarre, 30 au Pays basque et 15 à La Rioja.

Actuellement, 20 209 patients sont admis pour COVID-19 dans toute l’Espagne (20 281 hier) et 2 833 en USI (2 802 hier). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 2 244 admissions (2 421 hier) et 2 211 nouveaux arrivants (2 339 hier). Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus est déjà à 16,28% (16,35% hier) et dans les USI à 29,47% (29,20% hier).

Au cours des sept derniers jours, jusqu’à 5 152 personnes ont dû être hospitalisées pour coronavirus (167 164 dans le décompte mondial de la pandémie en Espagne): 923 en Andalousie, 418 en Aragon, 383 dans les Asturies, 62 dans les îles Baléares, 53 dans les îles Canaries, 65 en Cantabrie, 104 en Castilla-La Mancha, 822 en Castilla y León, 410 en Catalogne, 23 à Ceuta, 355 en Communauté valencienne, 171 en Estrémadure, 352 en Galice, 352 à Madrid, 12 à Melilla, 302 à Murcie, 224 en Navarre, 19 au Pays Basque et 102 à La Rioja.

Au cours de cette même période, 370 admissions en unité de soins intensifs (USI) ont été enregistrées, pour un chiffre total de 14047 depuis l’arrivée du virus en Espagne: 47 en Andalousie, 33 en Aragon, 22 dans les Asturies, 10 dans les îles Baléares, 9 en Iles Canaries, 7 en Cantabrie, 9 en Castille-La Manche, 48 en Castille et León, 22 en Catalogne, 1 à Ceuta, 22 en Communauté valencienne, 22 en Estrémadure, 43 en Galice, 5 à Madrid, 25 en Murcie, 28 Navarre, trois au Pays basque et 14 à La Rioja.

Asturias précise que le sport peut être pratiqué à l’extérieur avec une limite de 6 personnes et une distance physique

Le gouvernement de la Principauté des Asturies a précisé ce vendredi, au vu des doutes soulevés sur la pratique des sports de plein air, que “n’importe qui peut pratiquer des sports de plein air individuellement ou collectivement, tant que le nombre de 6 personnes n’est pas dépassé, qu’il n’y a pas de contact physique et que la distance interpersonnelle d’au moins 1,5 mètre est respectée ».

Aussi, rappelez-vous dans le communiqué de presse que «l’utilisation d’un masque sera obligatoire lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la distance de 1,5 mètre, sauf dans des circonstances qui nécessitent un apport supplémentaire élevé en oxygène».

«La clarification sur la définition des conditions de pratique du sport de plein air sera incluse dans les Guides de questions et réponses publiés par le Gouvernement de la Principauté, documents qui font l’objet d’une révision continue pour mettre à jour et fournir des informations sur les mesures de la lutter contre la pandémie », soulignent-ils à l’exécutif régional.