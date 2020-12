COVID-19 :

Le gouvernement de Pedro Sánchez a caché un total de 18 557 décès dus au coronavirus lors de la première vague de la pandémie, selon les données officielles de l’Institut national des statistiques (INE). Entre les mois de mars et mai, le peu plus de 28000 Espagnols reconnus par le ministère de la Santé ne sont pas morts, mais le chiffre a dépassé 45000, ajusté au calcul qu’OKDIARIO effectue quotidiennement et qui reflète que le gouvernement a manipulé le décompte pour réduire l’impact réel du virus sur la mortalité nationale.

Était un secret avec des voix cela se révèle peu à peu dans les statistiques officielles de la pandémie: le gouvernement a menti lors du calcul des morts du coronavirus. Et il l’a fait avec un décalage important des chiffres, avec 68% de plus mort du reconnu. Alors que Santé a laissé le comptable dans 27.091 décès, les registres d’état civil – source de l’étude INE – les ont portés à 45 648 décès pour les maladies infectieuses directement liées à Covid.

De nombreuses voix ont averti au printemps dernier que le système officiel de décompte des morts du gouvernement de Pedro Sánchez avait fait des milliers de morts. Cela a été remarqué par les résidences, les agents de santé et même les salons funéraires eux-mêmes, qui ont connu un volume de travail bien supérieur à celui reflété dans les chiffres officiels. L’astuce du gouvernement était de soustraire de l’équation tous les décès qui auraient eu lieu avec les symptômes du COVID-19, mais que ils n’auraient pas été diagnostiqués comme tel avec un test PCR. Qu’est-ce que Organisation mondiale de la SANTE et l’Union européenne a appelé «cas suspects». L’OMS a donné ces derniers mois jusqu’à 127 avis à l’Espagne pour le faire.

Cela, dans la pratique, a conduit à exclure des milliers de décès des statistiques de mortalité maisons de retraite ceux qui, après être tombés malades, n’ont pas été soumis à des tests diagnostiques. Le manque de ces preuves – en partie à cause de la cascade de commandes de matériaux défectueux des premières semaines et la saturation des laboratoires où ils ont été traités ont empêché la certification de la maladie dans les organismes de ces aînés d’être efficace. Le gouvernement a décidé de les retirer du projet de loi mortel que la pandémie a laissé entre le 1er mars et le 31 mai.

Selon les données rapportées maintenant par l’INE, sur les 45 648 décès enregistrés, 32 652 décès sont survenus avec le virus «identifié» et 13 032 autres ont été enregistrés comme «suspectés» d’avoir le virus. Le nombre total de décès dans la catégorie des «maladies infectieuses et parasitaires» s’élevait à 48 393 (le décalage avec les 45 648 du Covid représente des décès dus à d’autres virus).

Statistiques des causes de mortalité de l’INE.

Pendant des mois et des communautés

Pendant des mois, celui de avril c’est celui qui a accumulé le plus grand excès de mortalité non reconnu par le gouvernement, tant en pourcentage qu’en termes bruts. Alors que Santé a admis comme officiers 15 672 décédés, le chiffre réel qui est maintenant connu s’élève à 26 305. Un total de 10 633 morts sous le tapis.

En outre, selon l’INE, “les maladies infectieuses, qui incluent les virus COVID-19 identifiés et les COVID-19 suspectés, étaient la deuxième cause de décès (20,9% du total), dépassant les tumeurs (20,4%)” . La première cause mortelle à l’époque était les maladies du système circulatoire, qui représentaient 23%.

Par communautés, Madrid était la région avec le taux brut de mortalité le plus élevé au cours des premiers mois de la pandémie, atteignant 14 718, suivie par Catalogne avec 10754 et Castilla La Mancha avec 4.897.

Plus de 75000 morts

C’est pour la première vague, mais sur le deuxième vague la situation de manque de contrôle dans l’analyse de la mortalité il a été répété. Jusqu’en novembre dernier, la Santé n’avait pas adopté le système de comptage que l’OMS recommandait depuis des mois, et qui est celui que tous les pays suivent: chaque cas suspect est noté comme un décès officiel du Covid.

Le 25 novembre, OKDIARIO a fait écho aux résultats de l’étude de l’INE sur la mortalité, qui estimait à 75 175 décès supplémentaires qu’il faudrait compter comme des décès dus à la pandémie.

Ceux 75000 morts Ils dépassent de loin, en plus de 32 000 morts, les 43 668 que le gouvernement de Pedro Sánchez a officiellement reconnus jusqu’alors. Conscient du désordre statistique généré par la tentative de réduction du chiffre, le ministère de la Santé a commencé à mettre à jour la série historique ciblant entre 300 et 500 décès par jour correspondant aux jours, semaines et même mois précédents. Ils n’étaient pas morts depuis 24 heures, mais ils ont été donnés comme tels.

Le résultat de cette tactique a été une confusion totale: des données de mortalité quotidiennes erronées ont commencé à être proposées, brouillant le véritable impact mortel de la deuxième vague dans sa dernière ligne droite. Ainsi, alors que Santé pointait des chiffres record de mortalité en une seule journée fin novembre, avec 537 décès, le nombre réel atteignait à peine 170.