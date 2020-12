COVID-19 :

NEW JERSEY – Une infirmière de première ligne de l’hôpital universitaire de Newark est devenue la première personne du New Jersey à recevoir le vaccin COVID-19 mardi, un moment “historique” dans la guerre en cours de l’État contre le coronavirus, a-t-il déclaré. Gouverneur Phil Murphy.

Maritza Beniquez fait partie de plusieurs agents de santé qui devraient recevoir le vaccin à l’hôpital de Newark mardi matin.

Comme d’autres officiels, Murphy a déclaré l’arrivée du vaccin comme une lumière au bout du tunnel. Mais le tunnel est long, et le gouverneur prévient qu’il y a des mois difficiles à venir alors que l’État peine à enrayer ses pics viraux les plus importants depuis des mois. Les chiffres ont continué d’augmenter.

Lundi, Murphy a rapporté que plus de 700 patients atteints de coronavirus étaient dans les unités de soins intensifs des hôpitaux lors du dernier décompte dans l’État, la première fois que ce nombre avait été dépassé depuis fin mai. Vingt-cinq autres décès ont été signalés, ce qui porte le nombre total de décès confirmés par COVID-19 dans l’État à près de 16000, avec plus de 1800 décès jugés probables.

Mardi «est l’établissement de notre tête de pont. Cela va prendre plusieurs mois de combats supplémentaires », a déclaré Murphy.

Le New Jersey recevra trois expéditions du vaccin Pfizer ce mois-ci, à commencer par environ 76 000 doses cette semaine et 86 000 autres la semaine prochaine, a déclaré la commissaire à la santé Judy Persichilli.

Si la Food and Drug Administration accorde une autorisation d’urgence au vaccin Moderna plus tard cette semaine, le New Jersey pourrait recevoir environ 150 000 doses au début de la semaine prochaine et 65 000 dans un deuxième envoi, a-t-il déclaré. Les travailleurs de la santé, les résidents et le personnel des soins de longue durée recevront le vaccin en premier.

Le vaccin Pfizer nécessite un stockage ultra-froid et, pour l’instant, ne sera administré que dans les hôpitaux. Le vaccin Moderna ne nécessite pas le même type de stockage, ce qui permettra une distribution plus large, a déclaré Persichilli. Une liste de sites sera finalisée cette semaine, a-t-il déclaré.

Murphy a ajouté qu’il n’imaginait pas augmenter les limites des repas à l’intérieur de leur niveau actuel de 25% d’ici le réveillon du Nouvel An.

Découvrez le moment historique ci-dessous:

Une infirmière de première ligne de l’hôpital universitaire de Newark est devenue la première personne du New Jersey à recevoir le vaccin COVID-19 mardi, un moment “historique” dans la guerre en cours de l’État contre le coronavirus, a déclaré le gouverneur Phil. Murphy.