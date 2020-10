COVID-19 :

L’inflation globale s’établit à 2,84% en rythme annuel, après avoir connu son plus bas niveau en avril depuis fin 2015.

Par Francisco Rivera

En plein confinement social dû au COVID-19, l’inflation générale au Mexique a rebondi à 2,84% en rythme annuel en mai, après avoir ralenti à 2,15% en avril, son plus bas niveau depuis décembre 2015.

Les données publiées ce mardi par l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi) se situent dans la fourchette du Banco de México (Banxico), dont l’objectif est de 3% plus / moins un point de pourcentage.

L’Indice national des prix à la consommation a progressé de 0,38% par rapport au mois précédent, et parmi les produits et services dont les prix ont le plus augmenté figurent:

Essence à faible indice d’octane Bière de tomate Chili Serrano LP gaz domestique

Entre-temps, parmi les biens et services qui ont le plus baissé, on trouve:

Électricité Oeuf Poulet Citron Oignon

“Compte tenu de la possibilité que l’inflation subisse des pressions plus importantes dérivées de la dynamique particulière du confinement, le faible chiffre de mai est une bonne nouvelle”, a déclaré le domaine d’analyse du Grupo Monex dans un rapport.

Monex a maintenu sa prévision selon laquelle, à la fin du mois de juin, Banxico réduira son taux d’intérêt de référence de 50 points de base.

Le 14 mai, l’entité centrale dirigée par Alejandro Díaz de León a procédé à huit baisses de son taux directeur pour le placer à 5,50%, son plus bas niveau depuis fin 2016.

De plus, les trois dernières réductions ont été de 50 points de base.

Cependant, Monex a estimé que Banxico accordera une attention particulière aux mouvements de marchandises alimentaires (nourriture, boissons et tabac), dont les prix ont augmenté de 1,17% par rapport à avril.

Selon le groupe financier, la composante aurait une plus grande importance car sa participation à la consommation a augmenté ces derniers mois.

#INPC les génériques ayant le plus grand impact à la hausse sur les prix à la consommation en mai étaient l'essence à faible indice d'octane (0,329 pt), la tomate (0,173) et la bière (0,072); l'électricité (-0,388), les œufs (-0,110) et le poulet (-0,046) ont diminué.

Au sein de l’inflation générale, l’inflation sous-jacente (celle qui élimine les biens et services dont les prix sont les plus volatils) a augmenté de 0,30% pour s’établir à un taux annuel de 3,64%.

Pendant ce temps, l’inflation non fondamentale a progressé de 0,66% pour s’établir à 0,35% à un taux annuel.

