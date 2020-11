COVID-19 :

Pfizer et BioNTech a annoncé il y a une semaine le haute efficacité de son candidat vaccin contre le coronavirus: 90%. Grâce à cette annonce, les espoirs de vaincre le COVID-19 se multiplient, surtout après que Moderna et la Russie ont également annoncé que leurs vaccins candidats étaient efficaces à plus de 90%.

Si nous nous concentrons sur le premier vaccin, nous serons surpris qu’il y ait une personne mondialement connue derrière sa fabrication. Cet individu est Bill Gates. La fondation que le magnat des affaires et de l’informatique a avec sa femme, Portes Belinda, est derrière le alliance de la société pharmaceutique américaine (Pfizer) et de la société allemande de biotechnologie (BioNTech).

Ancien conseiller de la Fondation Gates chez Pfizer

En février 2020, La pharmacienne Pfizer a nommé Susan Desmond-Hellman, ancienne PDG de la Fondation Gates, à son conseil d’administration. Ce choix a été fait lors de l’enquête sur le COVID-19. Peu de temps après son arrivée dans l’entreprise, Pfizer s’est intéressé à BioNTech en raison de ses technologies innovantes.

Mais, curieusement, Une société allemande de biotechnologie travaille avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Leurs premiers contrats durent jusqu’en 2019, date à laquelle ils ont signé plusieurs accords pour travailler dans le recherche sur les vaccins d’immunothérapie pour prévenir le VIH et la tuberculose.

Stratégie Susan Desmond-Hellman

Tout cela indique que c’était le Desmond-Hellman qui a tiré les ficelles pour que Pfizer et BioNTech se réunissent et créent l’un des vaccins les plus prometteurs pour mettre fin à une maladie qui a coûté la vie à plus de 1 327 500 personnes dans le monde.