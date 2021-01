COVID-19 :

Les réseaux sont en feu depuis quelques heures avec l’influenceuse Marina Yers, l’une des filles les plus suivies sur Instagram avec 1,6 million de followers. Cette fois, Yers a évoqué le coronavirus et les masques, avec une vidéo postée sur son compte TikTok, dans laquelle il refuse complètement de mettre le masque et va jusqu’à soulever ses doutes sur l’existence réelle du COVID-19.

Dans le passé, l’influenceuse d’origine ukrainienne a déjà joué dans d’autres sons controversés quand, par exemple, elle a assuré que l’eau ne s’hydrate pas, ou que Les Américains boivent du sang d’enfants. A cette occasion, Marina Yers a évoqué le coronavirus et les masques pour donner son avis sur la question et les utilisateurs des réseaux sociaux ont explosé contre elle, devenant l’un des sujets les plus discutés de la journée.

Marina Yers devrait se faire enlever son téléphone portable. Je suis vraiment désolé, mais diffuser ce type de message me semble un manque de respect pour l’intelligence humaine. pic.twitter.com/TmRAQFa2UH – Iván (@muymedico) 13 janvier 2021

«Oui, il y a une pandémie mondiale et tout ce que vous voulez, Mais qu’est-ce qui vous influence que je ne le porte pas?. Ça m’influence, je suis infecté, c’est mon putain de problème, d’accord? ” comète dans la vidéo qui a déjà été supprimée de leurs histoires Instagram.

Le truc ne s’arrête pas là et Marina Yers continue de parler de masques et soulève la réalité du virus et de son existence: «Je n’ai pas de personnes âgées à la maison, ma mère s’en fiche, en fait elle ne croit pas au coronavirus, et je… tu m’attrapes comme ça, oh, oh.

Les propos de Marina Yers n’ont pas très bien plu avec ses followers et ceux qui sont venus voir la vidéo qui n’est pas déjà disponible sur son compte TikTok, malgré le fait qu’il y ait une autre vidéo récente avec les mêmes vêtements et dans les mêmes lieu où il apparaît dans la vidéo controversée.

Désolé, mais Marina Yers est «l’influenceuse» la plus irresponsable que j’aie jamais rencontrée. L’eau se déshydrate, les Américains boivent le sang des enfants, la numérologie est une science … Et maintenant, de son canapé, il méprise la souffrance de tant de gens. Regrettable. pic.twitter.com/7OOHVT35bj – Rocío Vidal (@SchrodingerGata) 13 janvier 2021

Les utilisateurs n’ont pas manqué l’occasion de critiquer l’attitude et les propos de Marina Yers concernant son opinion sur les masques et l’existence du coronavirus.

Je suis un denier de marina yers cette tante n’existe tout simplement pas agissons comme une https://t.co/Fxq97FcVGb – 🤹🏻 (@akapoulainne) 13 janvier 2021

La marina yers parce qu’elle n’est pas annulée par l’eau qui se déshydrate? – vous (@aitana_mosteiro) 14 janvier 2021

On se souviendra de Marina Yers pour:

– L’eau se déshydrate

– Des cornes à un homme de la piscine

– Je ne porte pas de masque, qu’importe si cela ne vous affecte pas. – Edward (@ edw4rd77) 14 janvier 2021

Marina Yers, cette fille qui croit que toutes les personnes nées avec la même date de naissance (l’année aussi) ont les mêmes caractéristiques MAIS dans un virus pandémique, pas parce que les médias nous mangent la tête, point final.

Ok pic.twitter.com/LKdfx4mWxS – Esthy Kalimotxoa (@Japiflowwer) 14 janvier 2021

Pour de nombreux utilisateurs, adeptes de Marina Yers et non-adeptes, ils se sont souvenus de certains de leurs propos controversés. De plus, pour beaucoup de ces fans de Yers, la nouvelle vidéo répondrait à une action publicitaire pour gagner des abonnés et réussir à télécharger ses données en raison d’une nouvelle polémique, ce qui l’aiderait à être sous les projecteurs des médias pendant quelques heures alors que dans quelques jours il publiera un livre sur sa vie.

Sortez en 2 jours un livre Marina Yers esta. La vidéo est pour attirer l’attention, il ne se soucie pas de la santé de ses followers, on se souvient de ce qu’il a dit sur l’eau qui ne s’hydratait pas pour promouvoir une boisson. Il veut juste bien vivre sans donner de bâton. Elle est chic et méprisable et un danger – Pmna0666 (@ Pmna0666) 14 janvier 2021

Marina Yers étant TT et pas précisément à cause de quelque chose de bien, 😍 retardé😍 – JAIME VIT 🇪🇸 (@jaimevitt) 14 janvier 2021

J’espère que l’éditeur Marina Yers ne publie pas son putain de livre, quelle honte d’avoir cette nana – cherry (@lovingereziak) 14 janvier 2021

Je viens de voir la vidéo de marina yers et bon je ne suis pas surpris, dans le plan, que pouvez-vous attendre de quelqu’un qui a dit que l’eau DÉSHYDRATE ????? – larix (@okayzi) 14 janvier 2021

Une chose, je comprends que les gens doivent chercher la vie du mieux qu’ils peuvent et que Marina Yers sait que ni l’eau ne se déshydrate ni le covid n’est un mensonge mais dans quelle mesure faut-il aller pour être un influenceur avec des répercussions ???? – $ ergiø (@_GOLDSKIES) 14 janvier 2021

Marina Yers, nous avons commencé l’année avec les ignorants et les irresponsables de l’année. C’est un danger pour le pays. pic.twitter.com/c43k7hK6yv – Allemand (@ GDGC240977) 14 janvier 2021