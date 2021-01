COVID-19 :

Il avait déjà prévenu en mars dernier ce qui allait arriver et, neuf mois plus tard, il recommence. “Nous sommes avec en mars”, indique Tomás Pueyo dans des déclarations à NIUS. Un ingénieur espagnol qui Au printemps dernier, il a mis en garde contre la situation extrême à laquelle le pays devrait faire face avec l’arrivée imminente du coronavirus. Il l’a fait avant de connaître un cas en Espagne, lorsque COVID-19 n’était qu’un “ virus chinois ” originaire de Wuhan. Mais la vérité est que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’atteigne la péninsule.

«Vous vous battez dur ou des pays subiraient une épidémie massive avec des centaines de milliers de morts», a indiqué l’expert de la croissance exponentielle en mars. Maintenant, avec la deuxième vague augmentant à nouveau ses infections – même beaucoup parlent déjà de la troisième vague du coronavirus -, l’ingénieur alerte à nouveau sur la situation en Espagne, même avec les campagnes de vaccination déjà en cours.

“Nous sommes comme alors, faisant les mêmes erreurs et la nouvelle variante du coronavirus pourrait provoquer un pic dans les cas supérieur à celui de mars”, Pueyo a expliqué, préoccupé par l’arrivée en Espagne de la nouvelle souche du coronavirus, détectée il y a quelques semaines au Royaume-Uni et que a provoqué la fermeture de la ville de Londres pour empêcher la propagation du virus dans d’autres régions. Cependant, il existe déjà des cas connus en Espagne de personnes originaires du pays. «C’est comme recommencer pour faire face à une nouvelle pandémie et maintenant la course va être entre les vaccins et la nouvelle souche “ajoute l’ingénieur.

Répéter les mêmes erreurs de mars

Cet Espagnol, connu sous le nom de Nostradamus du coronavirus, est né à Nantes (France) et, bien qu’il ait été manager dans la Silicion Valley (Etats-Unis), il part désormais en télétravail depuis les Asturies en raison de la pandémie. Avec vos prédictions, l’ingénieur cherche seulement à ce que les gens «puissent comprendre ce qui va se passer dans le futur», même si la prédiction est sombre.

«Fin février, on savait déjà que Si les pays aimaient la Chine ou la Corée, ils seraient sauvés et s’ils aimaient l’Italie ou l’Iran, non; Et c’est ce qui s’est passé. Je n’invente rien non plus, il suffit de regarder les données, de voir comment elles évoluent et en fonction des décisions prises, vous savez quel chemin vous allez emprunter », explique Tomás Pueyo.

«Nous sommes comme en mars, nous répétons la même erreur car alors, Comme maintenant avec la nouvelle variante, les nombres étaient relativement petits et ne sont pas bien mesurés; mais les gens ne réalisent pas que la croissance est exponentielle », souligne l’ingénieur, voulant faire comprendre aux gens que les mesures imposées doivent être suivies et que l’arrivée des vaccins ou une nouvelle année n’améliorera pas la situation d’un seul coup.