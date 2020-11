COVID-19 :

Le Saragosse José Luis Jimenez, Docteur en ingénierie de l’IMT et professeur de chimie et de sciences environnementales à l’université du Colorado, est l’un des chercheurs les plus reconnus dans le domaine des aérosols, a reçu plusieurs prix de la NASA et fait partie du groupe de 239 scientifiques organisations internationales qui ont écrit à l’OMS pour avertir transmission aérienne de Covid-19. Un extrême sur lequel il maintient une position de fer.

“L’inhalation est la méthode la plus importante de transmission du coronavirus. Bien que le virus SRAS-CoV-2 puisse également être transmis par contact, à travers des surfaces (toucher des surfaces où les virus ont pu être partis puis mettre nos mains à notre bouche, ou nos yeux …) ou à travers des gouttes de salive ou de liquide respiratoire (projectiles qui sortent de nous qui frappent les yeux, les narines et la bouche), les deux formes de contagion sont moins importantes; les aérosols (gouttelettes si petites qu’elles peuvent rester flottantes longtemps dans l’air), qui nous infectent lorsque nous les inhalons, est le principal moyen de transmission des virus », explique l’expert dans le cadre d’une visioconférence organisée par la Fondation Ibercaja .

“Pour nous protéger du coronavirus nous avons besoin de plusieurs couches de protection: le plein air (le plus puissant), les distances, les masques et le temps de contact avec les personnes infectées. En ce sens, la distance avec les autres fonctionne, non pas à cause des gouttes, comme le dit l’OMS, mais à cause de la fumée, pour ne pas respirer l’air expiré par une autre personne. Quand ils disent que la ventilation fonctionne, l’OMS admet la contagion par les aérosols », ajoute Jiménez.

Quelques conclusions intéressantes

“Il est plus facile d’infecter à l’intérieur et, dans ce cas également, il est plus facile d’infecter beaucoup plus de personnes.” “Parler fort, crier, augmente aussi les chances de contagion: dans les bibliothèques et les cinémas, il y a moins de contagion parce que les gens se taisent.” “Nous ne devons pas parler dans les transports publics ou à l’intérieur” “Nous sommes infectés en respirant l’air que les autres ont respiré “” Les salles de classe sont mal ventilées. La pandémie de coronavirus a découvert le gâteau d’une grosse erreur. Nous sommes au bord d’un changement de paradigme et nous devons mettre les batteries. “” Tous les espaces publics devaient avoir un compteur de CO2. pour savoir combien de fois l’air que nous inspirons a été respiré. »« Il est pratique d’utiliser des filtres à air et les désinfectants ne doivent pas être pulvérisés pour purifier l’air. »« Il est conseillé de se réunir dans un espace extérieur, à distance et avec un masque Il faut faire attention à la qualité des masques et les porter bien ajustés. ” “Arrêter la pandémie, ce n’est pas seulement parvenir à zéro contagion, mais aussi abaisser le facteur R, infectant moins.” «Un bon suivi des contacts, de nombreux tests et de bonnes quarantaines sont également importants. Si vous retirez les personnes touchées de la circulation, elles n’infectent plus. Ce ne sont pas des mesures aussi coûteuses que le confinement ».

Enfin, José Luis Jiménez assure que la chose la plus importante pour faire face à une telle situation, qu’il compare à une «situation de guerre», est la détermination. “La chose la plus importante que le pays doit faire est de lutter contre la pandémie. C’est une priorité nationale. C’est une situation formidable et il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Il faut expliquer comment le virus se transmet et mettre toutes les mesures en place: traçage, test … C’est une situation de guerre; les dommages que la pandémie fait à l’économie, à la santé mentale, sont ce qui pourrait faire une guerre. Tu dois attraper le taureau par les cornes», Conclut-il.