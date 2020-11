COVID-19 :

Selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis ajoutent 835 décès de plus que dimanche et 176 795 nouvelles infections.

Selon le décompte indépendant préparé par le Université Johns Hopkins À 20 h 00, heure locale, il y a 835 décès de plus que dimanche et 176 795 nouvelles infections.

Avec ça, ce lundi États Unis atteint le chiffre de 12 millions 396 mille 241 cas confirmés du coronavirus SARS-CoV-2 et celui de 257 mille 560 décès dus à la maladie COVID-19[feminine.

Bien que New York Ce n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il est toujours le plus touché en termes de décès avec 34 339.

Ils le suivent dans le bilan des morts Texas, avec 21 mille 74, Californie, 18 mille 743; Floride, 18,885, et Nouveau pull avec 16 mille 772.

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois avec 12 mille 111; Massachusetts, 10 mille 531; Pennsylvanie, 9.846; Géorgie, 9,215 et Michigan avec 8,940.

Quant à contagion, Texas totalise un million 159 mille 863; Californie un million 120 mille 454; Floride, 944 mille 745; Illinois 664 mille 620, et New York avec 602 mille 120.

Le bilan provisoire des morts de 257 mille 560 dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus au pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 et 60 000 morts, bien que plus tard, il prédit jusqu’à 110 000, un nombre qui a également été dépassé.

L’Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) du Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, calcule ça quand Atout quitter le pouvoir le 20 janvier prochain, 385 mille personnes seront mortes et d’ici le 1er mars environ 470 mille.

