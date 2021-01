COVID-19 :

La mort de Antonio Jesus Martin Lozano, un policier de 51 ans en poste dans l’unité d’intervention de la police de Malaga, a révélé l’inefficacité du protocole de détection Covid mis en place au sein de la police nationale pendant cette pandémie. 24 heures après la mort d’Antonio, ou plutôt, après que les détails de sa contagion et de sa mort aient été révélés à la lumière du public, le commissariat de police provincial de Malaga recueille des bougies et a autorisé la pratique des tests PCR au reste des compagnons qui ont voyagé avec «Antoñito», un surnom affectueux utilisé par ses compagnons. Les agents en question, plus de 45 ans, mènent une vie normale depuis le 30 décembre après avoir été testés négatifs, comme Antonio, dans un test antigénique.

La Confédération espagnole de police réclame depuis des mois la pratique de ce type de tests de détection Covid aux agents de retour de destinations particulièrement délicat et qu’ils peuvent être de graves sources de contagion. Ils l’ont déjà exigé pendant l’été, lorsque plusieurs équipages de Malaga, dont l’agent désormais décédé, ont dû se rendre à Carthagène pour faire face à une arrivée massive de bateaux avec des immigrants irréguliers sur les côtes de la région de Murcie.

Cependant, de l’intérieur, il a été jugé suffisant de réaliser des tests pour détecter les antigènes Covid pour connaître l’état de santé de ces agents. Antonio a donné négatif au test antigénique le 30 décembre. Le 1er janvier, il fut admis, le 3 au soir dans le coma et le 4 il mourut.

Deux des policiers envoyés aux îles Canaries, Antoñito et un autre agent, ont donné un résultat différent du test que l’Intérieur estime suffisant pour diagnostiquer les agents des zones à risque extrême de contagion comme le camp de Barranco Seco et la jetée d’Arguineguín. Donc, la chose normale serait d’effectuer des PCR sur tous les autres agents de cet appareil, non? Et bien non. Depuis le 4 janvier, les autres compagnons de l’agent décédé et l’autre policier infecté par Covid n’ont pas été soumis au test incontestable et vivent, interagissent et errent dans Malaga depuis le 30 avec leurs familles, amis et tous ceux qui ont celui qu’ils ont traversé.

Appel après l’article OKDIARIO

Cependant, quelque chose a changé car le poste de police provincial de Malaga a contacté tous les agents qui ont voyagé avec Antonio. «Ils nous ont tous appelés pour nous informer que le 5 janvier, ils effectuent des tests PCR sur nous tous pour savoir si nous sommes infectés ou non», confirme l’un des policiers concernés à OKDIARIO. Cet appel intervient peu de temps après la publication dans ce journal de la mort fatidique de l’agent infecté par Covid.

Le plus frappant dans cette situation est qu’à l’heure actuelle, le test antigénique ne devrait pas être trop fiable pour le gouvernement et par extension pour le ministère de l’Intérieur, et ce ne devrait pas être parce qu’il l’a rejeté catégoriquement concernant l’arrivée de voyageurs de l’étranger est concerné. En fait, dans les aéroports espagnols, ce qui est demandé, c’est d’arriver dans notre pays avec un test PCR négatif sur Covid sous le bras.

En d’autres termes, un PCR est requis pour les voyageurs et pour les policiers qui ont passé deux semaines à garder les immigrants irréguliers qui arrivent sans aucun contrôle sanitaire, le test antigénique est valide. La question inconfortable est de savoir si Antonio aurait sauvé sa vie avec un autre protocole.

Deux jours avant de revenir des îles Canaries, il a eu une toux, mais l’a attribuée à sa maladie asthmatique. Deux jours plus tard, il a été renvoyé chez lui avec un faux négatif et n’est entré à l’hôpital qu’au jour 1, après avoir été testé positif dans un test PCR. Personne ne sait s’il lui a sauvé la vie, mais la vérité est qu’il n’a été correctement diagnostiqué que cinq jours après son premier symptôme. Quelle que soit la réponse à la veuve d’Antonio et à ses deux fils, ils s’en moquent. Dans les prochaines heures, nous saurons si d’autres collègues de l’agent décédé ont été infectés aux îles Canaries. Au moins l’un d’entre eux et leur fille ont déjà déclaré tous les symptômesà.

Les collègues d’Antonio se plaignent parce qu’ils demandent le minimum: «l’UIP est tiré pour que nous puissions nous rendre aux endroits où il y a le plus grand risque de contagion. Maintenant, ce sont les îles Canaries, mais en été, elles nous ont déjà envoyés à Carthagène lorsque son port est devenu le même ou plus peuplé que celui d’Arguineguín. Le minimum est qu’ils nous diagnostiquent en toute sécurité et non que nous découvrons que nous pouvons être infectés parce qu’un partenaire a perdu la vie. Repose en paix.