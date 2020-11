COVID-19 :

Combien de fois nous ont-ils servi un verre et celui qui l’a offert a touché le bord du verre où nous allions mettre nos lèvres avec leurs mains? Combien de fois avons-nous pensé que ces mains ne nous transmettraient pas le Covid? C’est la question que, en mars, lorsque la pandémie a commencé et a frappé plus fort, le médecin a posé Cesar Carballo, Adjoint du service d’urgence de la Hôpital Ramón y Cajal de Madrid. «En tant que médecin, j’ai vu très clairement la possibilité de contagion par contact main-bouche», dit-il. «Quelles garanties avons-nous», demande-t-il, «que les mains qui ont touché le bord du verre sont suffisamment propres? Aucun vraiment. Pour cette raison, au milieu du tourbillon de ces jours éternels de travail infini dans la salle d’urgence Ramón y Cajal, avec la pandémie submergée comme les hôpitaux eux-mêmes, Carballo s’est mis à inventer quelque chose pour éviter la contagion par contact main-bouche à travers d’un verre.

César Carballo a partagé sa préoccupation avec deux personnes proches de lui: une infirmière et un ingénieur industriel dédiés au monde de la santé depuis 30 ans. Chacun apporterait une vision complémentaire. Entre les trois, ils ont entrepris de concevoir quelque chose qui empêcherait la contagion du contact avec un verre que quelqu’un a ramassé par le haut. «L’idée d’un baume à lèvres pour le boire est venu, nous l’avons commencé et breveté », explique César Carballo. En une semaine, Freelips, qui a nommé le baume à lèvres, est mis en vente. Regardant presque en arrière neuf mois de travail, cent personnes impliqués (cent emplois) et cinq entreprises Espagnols impliqués dans le projet.

«La première chose», dit César Carballo, «était de Moule 3D et vérifiez qu’il s’intègre bien dans n’importe quel verre. La chose a fonctionné. La chose suivante a été de déterminer où fabriquer le moule en acier industriel pour la production de masse et de sortir le produit en plastique. “Cela seul allait nous prendre deux ou trois mois.” Temps excessif pour tout esprit agité, mais temps pour bien faire les choses. «En brevetant l’idée, nous avons eu des offres pour la produire en Chine rapidement, mais nous avons dit non », dit Carballo. «Nous avions une idée claire dès le début. Nous voulions que tout le processus soit entièrement espagnol“, compte. En supposant que le temps de production n’allait pas être ce qu’ils voudraient, ils se sont mis au travail pour trouver le bon endroit pour produire des Freelips. Dispositif d’abreuvement Anti Covid avec toutes les garanties. «Nous avons trouvé deux usines dans le Corredor del Henares, à Madrid, avec tous les registres sanitaires nécessaires pour produire quelque chose comme ça et nous avons commencé la production. Le processus répond absolument à tous les garanties hygiéno-sanitaires», Déclare César Carballo. “Personne ne touche le produit, sauf avec des gants stériles, pour les mettre dans des machines à 80 degrés.”

Freelips, dispositif d’abreuvement anti-Covid. (Photo: Freelips)

Blister individuel

Les freelips seront vendus sous blisters individuels. «L’idée était de créer quelque chose qui soit Personnel et non transférable», Déclare César Carballo. Non seulement cela. L’idée était de créer un produit qui n’était pas à usage unique. Nous voulions quelque chose qui puisse être lavé plus de 60 degrés faire disparaître le virus et nous avons réussi ». Freelips est de Plastique et son utilisation recommandée est de six mois, «bien que cela puisse durer», dit Carballo, «tant que le plastique dure». Ensuite, une fois jeté, il est recyclable. «Pour le laver, du savon et de l’eau comme vos mains», souligne César Carballo, «ou le lave-vaisselle à haute température pour éliminer le virus. J’ai essayé le mien moi-même et il est passé au lave-vaisselle 40 ou 50 fois et est toujours efficace. “

Le prix initial sera d’environ 10 euros et il sera en vente dans un grand magasin bien connu. “Mais nous avons l’intention de le vendre à mesure qu’il est vendu et que la production augmente un euro. C’est l’objectif », déclare le Dr Carballo. Le Dr Carballo n’évite pas la controverse. Il n’a pas peur d’être accusé de faire affaire avec la pandémie: “Ils me le disent déjà, mais la plupart des gens comprennent l’inquiétude et l’effort impliqués dans ce type de projet.” Supposons que vous gagniez de l’argent, mais rappelez-vous de tout ce qui se cache derrière quelque chose comme ceci: «J’ai tout annoncé, des tests de salive, toutes sortes d’appareils anti-Covid et je n’ai jamais rien facturé pour cela. Cela n’a été que le souci d’informer. C’est un projet qui peut prévenir les infections et, par conséquent, des vies. Nous allons gagner de l’argent, bien sûr que nous le sommes, mais dans ce pays, nous sommes habitués au fait que quiconque gagne de l’argent est un voleur et que cette puce doit être changée ». 10% des ventes iront à projets de solidarité: «5% pour les projets de recherche virologue José Antonio Lopez Guerrero et les 5% restants – explique-t-il – pour l’Association Pablo Ugarte contre le cancer infantile ».

Le Dr César Carballo estime que Freelips peut prévenir les maladies transmissibles par contact, qui sont graves et qu’il l’a lui-même vu se propager de manière parfois très ridicule. Et il cite surtout “le l’herpès simplex comme source d’autres comme encéphalite vague méningite, qui sont des maladies très graves. Également Hépatite A et B ou l’appel Embrasser la maladie». Plus de huit mois de travail Made in Spain sur une idée qui a émergé aux urgences d’un hôpital et qui voit maintenant le jour.