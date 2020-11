COVID-19 :

La Investissement fixe brut de Mexique enregistré une baisse substantielle 17,4 pour cent en août 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, toujours entraînée par la crise coronavirus, selon les données de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

le Inegi a annoncé ce vendredi que ce résultat avait été obtenu par la chute de 20,6% dans les machines et équipements et de 15% dans la construction.

De cette façon, dans le accumulé de janvier à août, l’investissement fixe brut accumule une baisse 20,9 pour cent.

Selon les données ajustées par saisonnalité, l’investissement fixe brut a augmenté 5,7 pour cent en août le mois dernier par rapport au mois précédent, grâce à la hausse de la construction de 10,3 pour cent et du machinerie Oui équipe 0,2 pour cent.

“Poussé principalement par la construction, l’investissement fixe brut a augmenté de 5,7% en glissement mensuel en août 2020. Malgré cela, il reste -16,6% en glissement annuel en dessous de son niveau d’août 2019”, a-t-il déclaré sur Twitter Julio Alfonso Santaella, président de la Inegi.

Août était le troisième mois de l’appel nouvelle normale, ongle réouverture sociale et économique prudente du Pays après la fermeture des activités en avril et mai par le pandémie de Coronavirus, qui s’additionne aujourd’hui presque 950 mille caisses et proche de 94 mille morts.

Dans 2019 cet investissement s’est contracté de 4,9%, alors qu’il a augmenté de 0,6% en 2018 et a diminué de 1,5% en 2017.

La investissement fixe brut laisse avoir “Une connaissance approfondie” sur le comportement de l’investissement à court terme, selon le Inegi.

Il est composé des marchandises utilisées dans le processus de production pendant plus d’un an et qu’ils sont soumis à des droits de propriété.

Produit intérieur brut (PIB) du Mexique sous contrat 0,3 pour cent dans 2019 pour la chute du activité industrielle, ce qui représente une baisse substantielle par rapport à la croissance de 2,1 pour cent de l’année précédente.

Au deuxième trimestre de l’année, il y a eu une baisse historique 18,7% du PIB en glissement annuel.

La Économie du Mexique il a augmenté de 12% au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents grâce à la relance sociale et économique du pays.

Cependant, dans la comparaison d’une année sur l’autre, le PIB a chuté de 8,6% par rapport au troisième trimestre de 2019.

Pour ce 2020, la pandémie a conduit la plupart des analystes et organismes financiers à placer la chute de la PIB de plus de 8 pourcent.

L’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) a signalé la perte de plus de 1,1 million d’emplois formels dus à la pandémie, bien qu’au cours des trois derniers mois, des emplois aient commencé à être créés.

