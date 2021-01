COVID-19 :

L’OMS appelle l’Europe à resserrer les restrictions 1:03

Cork, Irlande . – Lorsque l’Irlande est sortie d’un verrouillage strict de six semaines en décembre, elle avait l’un des niveaux les plus bas de cas de COVID-19 en Europe. Depuis lors, la situation s’est dramatiquement effondrée.

Le pays a enregistré la semaine dernière le taux d’infection le plus élevé au monde, selon Our World in Data, une publication scientifique en ligne basée à l’Université d’Oxford.

Dans les sept jours précédant le 10 janvier, l’Irlande a signalé environ 1323 cas de COVID-19 par million de personnes, selon les statistiques, plus que tout autre pays au cours de la même période.

Alarme en Irlande

Vendredi, il a enregistré sa plus forte augmentation quotidienne d’infections depuis le début de la pandémie, avec 8 248 nouveaux cas, selon un communiqué du département irlandais de la santé.

«Le niveau alarmant de la maladie est sans précédent en termes de notre expérience des niveaux de covid-19 dans la communauté», a averti le professeur Philip Nolan, membre de l’équipe nationale des urgences de santé publique d’Irlande (NPHET). “Nous voyons des nombres de cas par jour et des nombres à l’hôpital que nous n’aurions tout simplement pas pu comprendre avant Noël.”

Des experts irlandais de la médecine, de la politique et de l’opinion publique débattent maintenant de ce qui n’a pas fonctionné.

La saisonnalité du virus, la présence de la variante la plus transmissible du Royaume-Uni et le mélange de ménages pendant les vacances ont contribué à l’augmentation, selon un porte-parole du bureau du Premier ministre Micheál Martin.

L’augmentation n’est pas “simpliste” et un certain nombre de facteurs en sont la cause, a déclaré mardi le porte-parole à CNN.

“Nous avons eu une augmentation des socialisations pendant la période de Noël et nos experts en santé publique ont déclaré que la saisonnalité du virus était un facteur énorme”, ont-ils déclaré.

L’Irlande a rouvert l’hôtellerie et d’autres secteurs avec certaines restrictions le 4 décembre. Défendant cette décision, le porte-parole a déclaré que les secteurs concernés “en général” adhéraient aux mesures de santé publique et que l’incidence de l’infection était “relativement faible” dans les milieux de l’hôtellerie, de la vente au détail et de la construction.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

La variante la plus contagieuse du Royaume-Uni, découverte pour la première fois en Irlande le jour de Noël, “a eu un impact très significatif sur la croissance des cas car elle serait de 50% à 70% plus transmissible”, a ajouté le porte-parole. .

Environ 40% des cas positifs les plus récents de COVID-19 en Irlande sont causés par la variante la plus contagieuse du Royaume-Uni, a déclaré lundi Cillian De Gascun, directeur du National Virus Reference Laboratory, dans un communiqué.

Depuis le 18 décembre, les ménages irlandais ont été autorisés à se mêler à deux autres, malgré le fait que d’autres pays européens ont annulé les rassemblements de Noël.

Plus de 54 000 personnes se sont envolées pour la République d’Irlande entre le 21 décembre et le 3 janvier, selon le ministère de la Justice.

“Il n’y avait pas de système d’isolement correctement géré”, a déclaré mardi à CNN Gabriel Scally, président de l’épidémiologie et de la santé publique de la Royal Society of Medicine. «L’Irlande et la Grande-Bretagne sont des îles ratées en termes de covid quand on regarde les autres. Il y avait un désir compréhensible de normalité à Noël après une année difficile, mais le virus ne le comprend pas.

L’Irlande a fermé des restaurants, des pubs servant de la nourriture et certains magasins la veille de Noël et a depuis resserré ses mesures de verrouillage, y compris la fermeture de chantiers de construction non essentiels, d’écoles et de services de garde d’enfants.

Tension dans les hôpitaux

Il y a actuellement 1 582 patients COVID-19 hospitalisés en Irlande, dont 146 sont en soins intensifs, juste avant le pic de 155 au printemps, selon le département de la santé.

“Nous savons que les hospitalisations se produisent quelques semaines après la notification d’un cas confirmé, et la mortalité après cela”, a déclaré lundi le médecin-chef irlandais Tony Holohan dans un communiqué. “Cela signifie que, malheureusement, nous nous dirigeons vers une période où la situation dans nos hôpitaux va empirer avant de s’améliorer.”

L’Irlande ne compte que cinq lits de soins intensifs pour 100 000 habitants, bien en dessous de la moyenne de l’OCDE22 sur 12, selon les données de l’OCDE.

Jusqu’à présent, le pays a signalé un total de plus de 152 000 cas de covid-19 et 2 352 décès, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

Quant au récent rebond, les outils pour faire face à «ce taux de croissance accéléré» sont entre les mains de l’Irlande, selon Nolan, qui préside le groupe consultatif irlandais de modélisation épidémiologique du NPHET.

Il a ajouté qu’il espérait que les mesures actuelles “supprimeraient de manière significative la transmission du virus”.

Kara Fox, Ivana Kottasová, Niamh Kennedy et Blathnaid Healy ont contribué à ce rapport.