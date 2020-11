COVID-19 :

L’Islande est l’un des pays européens qui a le mieux réussi à contenir la pandémie. Avec une population de plus de 368000 habitants, elle s’inscrit à peine 5381 infections et 26 décès par coronavirus depuis mars, moins de moins de sept décès pour 100 000 personnes, contre environ 80 pour 100 000 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le secret? Se remettre entre les mains de la science et en particulier de Kári Stefánsson, fondateur et PDG de deCODE genetics, une société de génomique humaine à Reykjavik

Selon la revue Nature, six jours après la détection du premier cas de coronavirus en Islande, Stefánsson a entendu sur l’autoradio que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) venait d’annoncer que Je mourrais 3,4% des personnes infectées par le virus, un taux de mortalité presque 30 fois supérieur à celui de la grippe. Quelque chose qui semblait exagéré. Cependant, il a vite réalisé que l’estimation de l’OMS était basée sur les cas enregistrés de coronavirus et non sur le nombre total d’infectés, dont beaucoup étaient asymptomatiques. «Je ne pouvais pas imaginer comment ils pourraient le calculer sans connaître la propagation du virus», explique le scientifique.

C’est alors qu’il s’est mis à comprendre le comportement du virus pour protéger les citoyens islandais. En arrivant au travail, il a appelé les patrons de sa société mère, Amgen des États-Unis, pour lui demander s’il pouvait utiliser les ressources deCODE pour suivre la propagation du COVID-19. La réponse était claire et concise: «Faites-le, pour l’amour de Dieu». Et il l’a fait. Au cours des mois suivants, deCODE a enregistré l’état de santé de toutes les personnes infectées, il possède séquencé le génome de tous les échantillons virus que vous avez collecté et créé teste plus de la moitié de la population du pays.

En fait, l’entreprise de Stefánsson a constaté que près de la moitié des personnes infectées étaient asymptomatiques, Quoi les enfants sont moins susceptibles de tomber malades, que les cas bénins n’avaient pas à développer de fièvre ou quoi les anticorps peuvent durer jusqu’à quatre mois dans le corps. Les chiffres de mortalité sont maintenant 10 fois inférieurs à la moyenne pour un pays occidental. «Les activités scientifiques ont joué un rôle important dans l’ensemble du processus», déclare Runolfur Palsson, directeur des services de médecine interne à Landspitali, l’hôpital universitaire national d’Islande.

Tests pour une grande partie de la population

Le COVID-19 n’est pas la première pandémie à laquelle l’Islande est confrontée. Dans Octobre 1918, deux navires avec grippe pandémique amarré au port du centre-ville de Reykjavik. Dans six semaines, les deux tiers des habitants de la capitale ont été infectés. Un siècle plus tard, le gouvernement islandais était beaucoup mieux préparé et promulgua une plan national début janvier, deux mois avant l’arrivée du coronavirus. «Nous avons décidé très tôt que nous utiliserions isolement, mise en quarantaine et recherche des contacts», Déclare Þórólfur Guðnason, épidémiologiste en chef à la Direction de la santé.

Dans le cadre de ce plan, le laboratoire de microbiologie de l’hôpital universitaire a commencé à tester les citoyens au début de février. Avec l’augmentation rapide des cas dans le première semaine de mars, les travailleurs de la santé ont commencé à demander des centaines de tests par jour et une des machines de l’hôpital pour isoler et purifier l’ARN s’est cassée pour une utilisation excessive. «Nous n’avons pas pu gérer tous les échantillons qui nous ont été livrés», se souvient Karl Kristinsson, chef de la microbiologie à l’hôpital universitaire.

Cependant, le 13 mars, deCODE avait déjà commencé à tester le grand public et a pu rapidement prendre en charge une grande partie des tests de l’hôpital. La société a transformé un grand centre de phénotypage qu’elle utilisait pour étudier la génétique des Islandais en un centre de test COVID-19. De plus, toute personne présentant des symptômes légers peut s’inscrire en ligne pour le test.. “Nous avons maintenant la capacité de 5 000 échantillons par jour”dit Karl Kristinsson, chef de la microbiologie à l’hôpital universitaire. Collectivement, les collaborateurs ont jusqu’à présent examiné 55% de la population du pays.

Suivi solide

Si le test est négatif, la personne reçoit une notification avec le résultat. S’il est positif, vous devrez vous inscrire auprès d’une base de données centralisée et vous inscrire à un service de surveillance de la santé dans une clinique externe COVID pour un Période d’isolement de 14 jours, dans lequel vous recevrez appels téléphoniques fréquents d’une infirmière ou d’un médecin documentez votre antécédents médicaux et sociauxet cochez-en une liste standardisée de 19 symptômes. «Nous avons décidé de documenter les résultats cliniques d’une manière structurée qui serait utile à des fins de recherche», explique Palsson.

Au laboratoire, pendant ce temps, chaque échantillon est analysé pour déterminer le quantité de virus qu’il contient, qui a été utilisé comme indicateur de contagion et de gravité de la maladie. Et le génome ARN complet du virus est séquencé pour déterminer la souche du virus et retracer son origine.

De cette manière, l’Islande a pu contrôler les flambées de COVID-19 qui ont émergé dans le pays. Après l’été, il a de nouveau détecté plusieurs épidémies dues à tourismeprincipalement, mais il a également réussi à les atténuer avec des procédures de tests, traces Oui quarantaines, ainsi que les nouvelles restrictions gouvernementales et l’insistance sur utilisation du masque. «J’espère que nous pourrons bientôt commencer à assouplir nos restrictions», déclare Guðnason.