L’Islande a séquencé génétiquement tous les cas testés positifs pour le COVID-19 dans le pays depuis le début de la pandémie. À l’époque, ce n’était pas le cas, mais c’est aujourd’hui une pratique très pertinente. L’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, a récemment exhorté tous les pays à accélérer le séquençage du génome pour aider à lutter contre les variantes émergentes. Le séquençage rigoureux de l’Islande, quant à lui, a déjà commencé à porter ses fruits, bien qu’il n’ait conduit à aucune découverte scientifique pertinente jusqu’à présent.

L'Islande a séquencé tous les cas de COVID-19 dans le pays

Des scientifiques du laboratoire du groupe biopharmaceutique deCODE Genetics, basé à Reykjavik, en Islande, Ils travaillent depuis 10 mois à analyser chacun des échantillons testés positifs au test du coronavirus dans le pays, répondant à la demande des autorités sanitaires.

L’objectif est d’avoir une base de données qui empêche l’analyse des cas problématiques. Comme l’explique Olafur Thor Magnusson, le responsable du laboratoire, le séquençage du génome d’un cas se fait relativement rapidement. En 3 heures environ, il est possible de savoir quelle est la souche virale.

L’ensemble du processus, de l’isolement de l’ADN au séquençage dans des machines qui cartographient le génome, peut prendre jusqu’à un jour et demi de travail. Pourtant, les chercheurs ont identifié 463 variantes du coronavirus.

Une stratégie de pointe mondiale

Le ministre islandais de la Santé, Svandis Svavarsdottir, a déclaré que les informations de séquençage ont été utilisées pour prendre des décisions importantes, comme les mesures spécifiques qui peuvent arrêter la propagation, ajoutant que ce travail est essentiel pour aider à surveiller l’état et le développement de la pandémie.

A la frontière, des tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) sont effectués sur des voyageurs, afin d’éviter l’entrée de variants du SRAS-CoV-2 sur l’île. Ces tests de diagnostic permettent non seulement de savoir si une personne est porteuse du virus, mais aussi ils peuvent détecter un fragment du matériel génétique du pathogène.

Les informations sur le génome ont été très utiles au paysa déclaré le ministre de la Santé, car il a permis de prendre des mesures adéquates. Par exemple, l’identification ADN a lié les visiteurs d’un pub du centre-ville de Reykjavik à de nombreuses infections à la mi-septembre, ce qui a incité les autorités à fermer les boîtes de nuit de la ville.

Le séquençage aussi il est utile de connaître la provenance des différentes souches. Il y a quelques mois, il a pu identifier une variante de coronavirus chez deux touristes français testés positifs à leur arrivée en Islande. Au début, ils ont été accusés d’être responsables de l’augmentation des infections en septembre, mais cela s’est avéré être absolument faux.

“Le séquençage des échantillons COVID-19 est un jeu d’enfant”

Kari Stefansson, le fondateur et PDG de la société deCODE Genetics, plaisante sur le fait que le séquençage d’échantillons COVID-19 est un jeu d’enfant, par rapport au type de cartographie génétique que l’entreprise effectue depuis 1996.

DeCODE Genetics effectue des études génétiques très complexes et a découvert des facteurs de risque génétiques clés pour un certain nombre de maladies courantes, telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer. Cette entreprise a réalisé la plus grande étude génétique d’une population. En 2015, il a séquencé l’intégralité du génome de 2500 citoyens islandais et étudié le profil génétique d’un tiers de la population islandaise de 300000 habitants, en analysant 100000.

La cartographie complète d’une population entière est très importante pour les médecins et les scientifiques. Entre autres utilitaires, les données sont utilisées pour identifier les citoyens à risque d’hériter de maladies et aussi d’isoler les gènes responsables de diverses maladies, comme la maladie d’Alzheimer.

Se référant aux cancers féminins les plus dangereux, Stefansson a déclaré qu’en Islande, ils peuvent désormais trouver toutes les femmes à haut risque de développer un cancer en recherchant des mutations dans le gène BRCA2. Le risque pourrait donc être pratiquement annulé.

Le génome humain généralement analysé dans ces laboratoires est constitué de 3,4 milliards de paires de molécules organiques ou nucléotiques, mais le génome viral COVID-19 ne compte que 30 000 nucléotides. En comparaison, “ce n’est rien”, a plaisanté le réalisateur de 71 ans.

«S’il existe des différences entre des virus présentant différents types de mutations, elles ne sont pas très évidentes. Pas assez évident pour que nous puissions les détecter », a déclaré Stefansson.

Un bon nombre de cas séquencés

Islande a séquencé environ 6000 cas de COVID-19 à ce jour, devenant le leader mondial du séquençage du génome du virus à l’origine de la pandémie mondiale.

Les autres pays qui ont des niveaux élevés de séquençage sont la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et l’Australie, bien que les statistiques mondiales disponibles soient incomplètes.

