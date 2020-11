COVID-19 :

SAN ANTONIO – Alors que la saison des fêtes de fin d’année approche, la Texas Medical Association a publié une liste d’activités qui pourraient vous exposer à un risque plus élevé de COVID-19.

L’entité avait précédemment révélé une liste similaire, mais la nouvelle est adaptée aux célébrations de Thanksgiving et de décembre.

La liste comprend cinq niveaux de risque: faible, faible-modéré, modéré, modéré-élevé et élevé.

Cependant, un numéro de 1 à 10 est également attribué à chaque activité pour spécifier plus précisément son degré de dangerosité, 1 étant le risque minimal et 10 le risque le plus élevé.

Les activités moins risquées comprennent l’achat de cadeaux en ligne, le visionnage de films à la maison avec uniquement des membres du ménage, la conduite pour voir les lumières de Noël, la fabrication d’un singe des neiges, l’envoi d’une lettre au Père Noël et le don de nourriture en conserve.

Pendant ce temps, les activités à risque modéré comprennent la participation à un événement d’éclairage public de Noël, le patinage sur glace sur une patinoire extérieure, la participation à un événement sportif en plein air, la participation à une célébration religieuse ou culturelle en plein air, et voyager en avion, entre autres.

Les activités avec le plus grand risque de contracter le COVID-19 seraient d’organiser une fête avec des amis et de la famille, d’assister à une grande fête à l’intérieur et avec des chansons, et de célébrer le Nouvel An dans un bar ou une discothèque, entre autres.

La Texas Medical Association a noté que, lors de la mesure du niveau de risque, il a également été considéré que les personnes qui participent à l’une des activités de cette liste suivent les recommandations de sécurité, telles que la distanciation sociale, l’utilisation de masques et lavez-vous constamment les mains.

Cependant, plus il y a de personnes dans un espace pendant une longue période, plus le risque de contagion est grand, surtout si le site est à l’intérieur et avec des personnes qui ne portent pas de masques, qui projettent leur voix et consomment de l’alcool. l’agence spécifiée.