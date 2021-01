COVID-19 :

La Communauté de Madrid a accepté d’étendre les restrictions à la mobilité à huit nouvelles zones de santé de base (ZBS) et cinq localités face à un éventuel “rebond” des infections à coronavirus en raison des vacances de Noël. Ainsi, à compter de lundi prochain, un total de 18 zones de santé de base et cinq communes de la région se verront interdire d’y entrer et d’en sortir sauf pour des raisons justifiées.

Cela a été annoncé par le ministre de la Santé, Image de balise Enrique Ruiz Escudero, accompagné du vice-ministre de la Santé publique et du plan Covid-19, Antonio Zapatero, et du directeur général de la santé publique, Elena Andradas, qui ont comparu ce samedi lors d’une conférence de presse sur la situation épidémiologique et sanitaire dans la région, selon la Communauté de Madrid.

«L’augmentation de l’incidence accumulée nous garde en alerte et il est prévisible que les cas continueront d’augmenter après les vacances de Noël. Pour cette raison de nouvelles mesures sont adoptées dans les domaines de la santé de base. Il est encore trop tôt pour savoir s’il s’agit d’une vague ou d’un rebond dû à l’augmentation des rassemblements sociaux pour des ambiances festives », a déclaré Ruiz Escudero.

Le directeur général de la santé publique a expliqué qu’en raison de l’augmentation des cas de coronavirus dans différentes parties de notre région avec un taux supérieur à 400 cas pour 100000 habitants, du 4 janvier à minuit, l’entrée et la sortie sont limitées pendant 14 jours, jusqu’au lundi 18 janvier à minuit, dans les zones de base de Marqués de la Valdavia et Alcobendas-Chopera, à Alcobendas; Las Olivas et Aranjuez, à Aranjuez; San Fernando et Los Alperchines, à San Fernando de Henares; Vierge du Cortijo, dans le quartier Hortaleza de la capitale de Madrid; et la zone de base de Torrelodones, qui affecte les communes de Torrelodones et Hoyo de Manzanares.

De même, la Direction générale de la santé publique a mis en place des restrictions d’entrée et de sortie dans le périmètre de cinq localités spécifiques qui ne coïncident pas avec celui d’une zone de base, les sources de transmission étant plus localisées: Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo et Villarejo de Salvanés.

Sept jours de plus

En outre, le ministère de la Santé continue de restreindre la mobilité pendant sept jours supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’à 00h00 le lundi 11 janvier, au ZBS de La Moraleja, à Alcobendas; à Andrés Mellado, dans le quartier Chamberí, et à Sanchinarro, à Hortaleza, tous deux dans la capitale madrilène; dans les régions de Felipe II et du maire Bartolomé González, à Móstoles; et à Getafe Norte, à Getafe.

Dans le même temps, les limitations sont en vigueur pendant 14 jours, du 28 décembre dernier au lundi 11 janvier à 00h00, dans le ZBS d’Aravaca, dans le district de Moncloa-Aravaca et le ZBS de Le général Moscardó, dans le district de Tetuán, tous deux dans la capitale de Madrid; ainsi que dans le ZBS de Reyes Católicos et V Centenario, qui sont situés à San Sebastián de los Reyes.

Dans ces centres de population, vous ne pouvez entrer et sortir que pour des raisons justifiées, et les citoyens peuvent se déplacer sur la voie publique dans les périmètres de la zone touchée.

Épiphanie

Pour la fête des trois rois, le 6 janvier, il n’y aura aucune restriction sur la mobilité d’entrée et de sortie dans ces centres de population. Pour contrôler le respect de ces limitations, les dispositifs de collaboration avec les forces de sécurité de l’État et le corps continuent de fonctionner.

En ce sens, le ministre de la Santé a appelé la Délégation gouvernementale et les municipalités concernées à collaborer activement au suivi et au contrôle du respect des limitations.

Capacité et heures

Dans ces zones, la capacité d’accueil des lieux de culte est fixée à un tiers maximum. Pendant les veillées, 15 personnes au maximum peuvent se rassembler dans les espaces de plein air et dix dans le cas des espaces fermés. La capacité et les heures d’activité sont maintenues comme dans le reste de la région, en règle générale à 50%, indique également la Communauté.

Ces mesures seront toutefois accompagnées, selon l’exécutif régional, de un renforcement de l’offre de soins et de la surveillance épidémiologique dans ces centres de population, intensifier la détection active des cas et des contacts étroits grâce à une augmentation de la performance des tests diagnostiques.

Dans toute la Communauté de Madrid, en vertu de l’arrêté royal d’état d’alarme, il a également été convenu de limiter les déplacements entre 00h00 et 06h00, sauf pour cause justifiée, et la fermeture de toutes les activités d’accueil dans le même tranche horaire. De même, les réunions sociales ou familiales sont limitées à six personnes par tranche horaire, à l’exception des cohabitants.

En outre, l’entrée et la sortie de la Communauté de Madrid sont restreintes jusqu’au 6 janvier inclus, sauf pour les voyages au domicile de parents et d’amis.