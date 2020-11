COVID-19 :

L’Italie a enregistré moins de nouveaux cas de COVID-19 samedi, bien que le chiffre reste élevé jusqu’à 1 million 178 mille 529 infections

Italie Il a enregistré 33 mille 979 nouveaux infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, un chiffre inférieur à celui de la veille, bien que beaucoup moins de tests aient été effectués et que 546 personnes aient perdu la vie, a confirmé aujourd’hui le ministère de la Santé.

Les infections de la journée de samedi ont dépassé les 37 mille, bien que près de 30 mille autres tests de diagnostic aient été effectués, confirmant une fois de plus que plus le virus est recherché, plus on le trouve.

Les rues de Milan semi-désertes en raison des restrictions contre le COVID-19. Photo .

Il s’agit de la réduction habituelle du nombre de tests du week-end qui, cependant, a fait la relation entre les positifs et le test total est de 17,4 pour cent.

Le nombre de morts reste très élevé, comme ces derniers jours, et le bilan provisoire s’établit désormais à 45 229 morts depuis le début de la crise, à la mi-février.

Au total, 1 million 178 000 529 personnes ont été infectées depuis le déclenchement de la pandémie dans le pays.

D’autre part, continue d’augmenter la pression sur les hôpitaux: alors que la grande majorité des patients 490 712 000 COVID-19[feminine est à domicile avec des symptômes uniquement, 35 000 469 patients ont été admis (765 de plus depuis hier) et 3 000 422 nécessitent des soins intensifs (+116).

Les régions avec le plus grand nombre d’infections restent le nord de la Lombardie (8,60) et le Piémont (5,46) et le sud de la Campanie (3 771), dont la capitale est Naples.

Le coronavirus détecté en Italie en septembre 2019

Pendant ce temps, l’Institut des tumeurs de Milan et l’Université de Sienne ont veillé à ce que le virus SRAS-CoV-2 diffusé dans Italie déjà à Septembre 2019Près de six mois auparavant, en février, les premiers cas ont été détectés dans la ville lombarde de Codogno.

Les deux institutions ont publié un article dans lequel elles assurent qu’en analysant les tests de tumeur pulmonaire de 959 sujets entre septembre 2019 et mars 2020, 11,6% d’entre eux (111) avaient déjà des anticorps contre le coronavirus, 14% déjà en Septembre.

Plus de la moitié des personnes qui avaient alors anticorps, 53,2 pour cent, étaient Lombardie. Mais la présence de l’agent pathogène ne s’est pas limitée à cette région, la plus durement touchée par la pandémie, mais les points positifs provenaient de cinq régions du pays.

Pour enrayer le virus, le gouvernement a décrété -en principe- jusqu’au 3 décembre un couvre feu National entre 22h00 et 17h00 heure locale, il a des restaurants à horaires restreints et des cinémas fermés, des théâtres, des gymnases ou des piscines.

Mais surtout, il a imposé un système à trois niveaux de restrictions au niveau régional – rouge, orange et jaune – d’imposer les plus sévères aux territoires les plus touchés et d’éviter une fermeture totale du pays, qui pénaliserait les moins infectés.

Les régions “rouges” vivent pratiquement confinement, oui, moins sévère que le printemps dernier. Actuellement, il y a sept régions à ce niveau: la Lombardie, le Piémont, la Vallée d’Aoste, la Toscane, le Trentin-Haut-Adige (nord) et le sud de la Campanie et de la Calabre (cette dernière en raison de son système hospitalier médiocre).

Avec des informations d’.