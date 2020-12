COVID-19 :

L’Italie a signalé 21000 52 nouvelles infections au COVID-19 et 662 décès, des chiffres inférieurs à ceux de ces derniers jours

Italie a communiqué aujourd’hui 21 mille 52 nouvelles infections de COVID-19[feminine Oui 662 décédés, des chiffres inférieurs à ceux des derniers jours mais moins de tests ont également été effectués, rapporte le ministère de la Santé.

Ce samedi, ils ont été 194 mille 984 test, devant de 213 mille vendredi et les 226 mille jeudi.

Depuis le début de la crise nationale en février, l’Italie 1 million 709 mille 991 infections à coronavirus Oui 59 mille 514 morts.

Au cours des dernières heures, ils ont guéri 23 mille 923 personnes. Il y a 30158 admis à hôpitaux (mille 42 de moins que le vendredi) et 3 517 dans les unités de soins intensifs, 50 de moins.

La région de Lombardie (nord), le plus touché par la pandémie, a compté 3 mille 148 nouvelles infections concernant vendredi. Il a été placé à la deuxième place, après Vénétie (Nord), qui a eu 3 607.

D’autres régions avec un nombre élevé de nouvelles infections ont été Emilia Romagna (nord), avec mille 964; Lazio (centre), mille 783; Oui Campanie (Sud), mille 521.

Italie contrôle la courbe de contagion, mais le gouvernement a réitéré qu’il fallait ne pas baisser la garde pour éviter une troisième vague à partir de janvier.

Pour garder les transmissions sous contrôle, le Exécutif a approuvé un décret avec des restrictions qui s’appliqueront entre 21 décembre et 6 janvier et que, entre autres, il impose une quarantaine aux Italiens voyageant à l’étranger à ces dates et aux touristes visitant l’Italie.

Les déplacements entre régions seront également interdits et les 25, 26 décembre et 1er janvier, vous ne pourrez pas quitter la commune; et il y aura un couvre-feu entre 22h00 et 5h00, à l’exception de Fin d’année, quand il sera prolongé jusqu’à 7h00.

Pour garantir le respect de ces mesures, l’Italie se déploiera sur l’ensemble de son territoire jusqu’à 70 mille policiers, a annoncé ce samedi le ministre de l’Intérieur, Luciana Lamorgese.

Avec des informations d’.