COVID-19 :

L’Italie évaluera les dernières données sur les infections à coronavirus pour analyser si les fermetures pourraient être étendues à d’autres régions

Le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, a expliqué que dans les prochaines 48 heures, les données de la infections à coronavirus et les fermetures peuvent être étendues à d’autres régions en ce qui concerne les zones rouges actuellement considérées comme la Lombardie, le Piémont, la Calabre et la Vallée d’Aoste.

“Nous verrons le nouvelles données et si nécessaire, il y aura d’autres ordonnances », c’est-à-dire de nouvelles régions considérées comme des zones rouges ou orange, a déclaré Speranza dans une interview au journal« Fatto Quotidiano ».

A partir de ce vendredi, Régions italiennes Ils ont été divisés en trois zones, jaune, orange et rouge, en fonction du niveau de risque dû à la pandémie et avec différenciation des fermetures.

De plus couvre-feu national de 22h00 à 05h00, qui retomba dans le silence comme lors du premier confinement dans les grandes villes italiennes.

Dans la zone rouge, un confinement doux a été instauré dans lequel il est interdit de quitter la région et de quitter le domicile si ce n’est pour aller travailler, faire les courses, ou pour des raisons de santé ou autres urgences.

Ont fermé magasins, bars et restaurants, mais pas les supermarchés, et autres activités professionnelles telles que les usines, les coiffeurs, les kiosques à journaux, les buralistes et les pharmacies.

De plus, les écoles ne sont fermées que pour les élèves de plus de 12 ans.

Pour le moment, dans la zone rouge, ils sont Lombardie, Piémont, Calabre Oui Vallée d’Aoste, tandis que dans la zone orange se trouvent la Sicile et les Pouilles et le reste de l’Italie est considéré comme jaune et pour le moment il n’y a pas de restrictions spéciales.

Les décisions ont été prises sur la base à 21 paramètres en marche de la pandémie, la situation des hôpitaux et la capacité de faire des tests, entre autres indicateurs.

Ces divisions ont provoqué des protestations de certains présidents régionaux devant le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a déclaré dans une interview au journal Corriere della Sera que “le rejet des trois bandes conduira le pays à l’effondrement”.

“Nous avons besoin du Unité. Personne n’a remis en cause ce mécanisme auparavant et refuser signifie conduire le pays vers un nouveau blocus généralisé. Quiconque nous accuse d’agir sur la base d’une discrimination politique agit de mauvaise foi », a-t-il ajouté.

Conte a assuré que “l’alternative à ce système est de refermer le pays avec d’énormes dégâts pour tous” et dans ce cas “le mal commun sera un désastre pour tout le monde”.

Nouveau décret avec subventions pour les activités fermées

Face à ces fermetures, le Conseil des ministres a approuvé un nouveau décret d’aides d’une valeur de 2,5 milliards pour les catégories les plus touchées par les nouvelles fermetures.

La disposition contient de nouvelles subventions pour les activités de la zone rouge, le report de Dates limites fiscales de novembre, ainsi que plus de fonds pour payer d’éventuelles vacances et des chèques pour embaucher des soignants.

Parmi les subventions se distingue un crédit fiscal sur les loyers commerciaux transférables au propriétaire du bien loué équivalant à 60% du loyer pour les mois d’octobre, novembre et décembre.

le deuxième acompte de la taxe foncière et le paiement des taxes et de la TVA a été suspendu pour le mois de novembre pour les personnes dont les activités ont été fermées dans ce second confinement

Dans les régions rouges où le suspension des activités scolaires Un chèque de mille euros peut être demandé pour engager une nounou en plus d’une attente extraordinaire avec une allocation équivalente à 50 pour cent du salaire mensuel.

Avec des informations d’.