COVID-19 :

La première information qui parlait du coronavirus ils étaient liés à la ville Wuhan Chine. Mais maintenant, l’Institut des tumeurs de Milan et l’Université de Sienne ont veillé à ce que l’agent pathogène était en Italie depuis septembre 2019, six mois avant la détection des premiers cas dans la ville de Codogno.

Les deux institutions analysé les tests de tumeurs pulmonaires de 959 personnes entre septembre 2019 et mars 2020. Dans ces études, il a été déterminé que 11,6% d’entre eux avaient des anticorps anti-coronavirus et 14% en septembre.

Plus de la moitié des personnes (53,2%) qui avaient déjà des anticorps ils étaient de la Lombardie, mais aussi il y avait des positifs de cinq autres régions du pays transalpin.

En alerte

Après avoir été l’un des territoires les plus durement touchés par la pandémie de la première vague, L’Italie reste en alerte avant la seconde. Au cours des dernières 24 heures, ils ont été informés près de 34 000 infections et 546 décès. Au total, ils ont été infectés 1 178 529 personnes et 45 229 ont perdu la vie.

Mais l’un des aspects les plus inquiétants est que la pression hospitalière augmente dans de nombreuses régions du pays. Les zones les plus saturés sont la Lombardie (8 060 patients), le Piémont (5 046) et la Campanie (3 771).

Niveaux de restriction

Avant cette avance, Le gouvernement a décrété un couvre-feu jusqu’au 3 décembre national entre 22h00 et 17h00. Un système avec trois niveaux de restrictions (rouge, orange et jaune), ce qui permet d’appliquer des limitations plus importantes aux territoires les plus touchés: Lombardie, Piémont, Vallée d’Aoste, Toscane, Trentin-Haut-Adige, Campanie et Calabre.