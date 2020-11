COVID-19 :

Avec les chiffres d’aujourd’hui en Italie, le nombre total de cas depuis le début de l’urgence en février est maintenant passé à un million 107 mille 303, et les décès sont de 44 mille 139

Italie connecté le dernier jour 40902 nouvelles infections Oui 550 morts pour COVID-19[feminine, alors que le gouvernement a inclus deux autres régions, Campanie Oui Toscane, dans les «zones rouges», celles à plus grand risque et où prévaut un confinement quasi total, bien qu’un peu plus léger qu’au printemps dernier.

Selon les données du ministère de la SantéAvec les chiffres d’aujourd’hui, le nombre total de cas depuis le début de l’urgence en février est maintenant passé à un million 107 000 303, et les décès sont de 44 000 139.

Plus de 254 000 tests de dépistage ont été effectués le jour dernier et le taux de positivité moyen est de près de 16%.

Il y a déjà près de 31 000 personnes (plus de 1 000 au cours des dernières 24 heures) admises dans les hôpitaux, qui sont au bord de l’effondrement, et 3 230 patients sont en réanimation.

Lombardie une fois de plus en tête de liste des nouvelles infections, avec 10 634 au cours des dernières 24 heures, et représente environ 20 000 du nombre total de décès depuis le début de l’épidémie.

Suis-le Piémont, avec 5 mille 258 nouveaux cas, Campanie (sud), avec 4 mille 79 et Vénétie avec trois mille 605.

Par décision du ministre de la Santé et compte tenu de l ‘évolution des cas, la Campanie et la Toscane deviennent des «zones rouges», où prévalent les restrictions les plus sévères, qui entreront en vigueur dimanche prochain 15.

Ils rejoignent ainsi les régions de Valle de Aoste, Lombardie, Piémont et Calabre, ainsi que la province autonome de Bolzano, également déclaré “zones rouges”.

Le ministère de la Santé a également décrété que Émilie-Romagne, Frioul Oui Marche passer aux «zones oranges», de risque moyen, ajoutant à Abruzzes, Basilicate, Ligurie, Pouilles, Sicile Oui Ombrie.

Et la «zone jaune» se poursuit, avec moins de risques mais aussi des restrictions, le reste du pays, avec des régions comme le Latium, au centre du pays et avec des capitaux en Rome, où entre autres vous fermez les bars et restaurants à 18h00 et les musées, cinémas, théâtres, salles de concert ou gymnases sont complètement fermés.

Le premier ministre, Giuseppe Conte, continue d’exclure un verrouillage national et espère que l’indice Rt, de la transmission du virus, diminuera par rapport à l’actuel 1,7, ce qui indiquerait que les mesures partielles fonctionnent.

Cependant, aujourd’hui, il a versé un verre d’eau froide sur les attentes pour Noël, notant que ce n’est pas le moment de grandes célébrations ou de se réunir en grands groupes.

“Nous allons considérer la courbe épidémiologique que nous aurons en décembre mais nous ne devons pas identifier Noël uniquement avec les achats, les cadeaux et la dynamisation de l’économie”, a déclaré Conte.

Noël, quelle que soit la religion, est certainement aussi un moment de réflexion spirituelle privée… Il n’est pas bon de faire une réflexion spirituelle privée avec beaucoup d’autres personnes », a-t-il ajouté.

Dans le même esprit, le ministre de Affaires régionales, Francesco Boccia, a souligné que Noël il ne devrait être célébré que parmi les «parents les plus proches».

Pendant ce temps, le virologue de l’Université de Milan Fabrizio Pregliasco Il a averti qu’avec l’arrivée de Noël, il y a «le risque que la politique soit tentée de minimiser la situation comme elle l’a fait pendant l’été, pour réactiver l’économie».

Pour Pregliasco, il faut que le pays se prépare “à la troisième vague de Covid-19 qui arrivera en février”, a-t-il déclaré dans une interview publiée aujourd’hui dans le journal “Il Giornale”.

Avec des informations d’.