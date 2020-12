COVID-19 :

Italie a annoncé ce dimanche un premier cas de contagion de coronavirus sur son territoire correspondant à la nouvelle souche de Covid qui a été identifié cette semaine au Royaume-Uni. Selon les premières recherches, cette nouvelle mutation du virus pourrait être plus contagieuse. Après avoir annoncé au Premier ministre britannique, ce samedi, le confinement total de Londres, plusieurs pays européens ont décidé de suspendre tous les vols en provenance du territoire britannique.

Cette nouvelle mutation du virus qui a provoqué une pandémie mondiale, a également été détectée au Danemark, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud et en Australie et compte tenu de son grande capacité de contagion il est susceptible d’émerger dans d’autres pays.

Le cas a été notifié par le ministère italien de la Santé dans un communiqué, dans lequel il précise qu’un patient infecté par la nouvelle souche identifiée en Italie à l’hôpital militaire Celio de Rome. L’agence gouvernementale a révélé “le génome du virus SARS-CoV-2 d’un individu qui a été testé positif pour le variant trouvé ces dernières semaines au Royaume-Uni”, selon le texte publié.

Ils disent que le patient était récemment revenu du Royaume-Uni par avion. Après avoir détecté son infection, lui et ses proches ont été mis en quarantaine. L’annonce est intervenue quelques heures après que l’Italie a annoncé l’annulation de tous les vols d’origine britannique. «Le Royaume-Uni a lancé une alerte sur une nouvelle forme de Covid-19 qui serait le résultat d’une mutation du virus. En tant que gouvernement, nous avons le devoir de protéger les Italiens et pour cette raison “nous allons” signer un décret avec le ministre de la Santé pour suspendre les vols vers le Royaume-Uni “, a-t-il écrit. Luigi di maio, Ministre des Affaires étrangères, sur son compte Facebook.

“J’ai signé un nouvel ordre qui bloque les vols en provenance du Royaume-Uni et interdit l’entrée en Italie des personnes qui s’y sont rendues au cours des 14 derniers jours”, a déclaré le ministre de la Santé, Roberto Speranza, dans un communiqué. «Quiconque se trouve en Italie depuis ce territoire doit subir un test, antigène ou moléculaire », a ajouté le communiqué, qui appelait à« la plus grande prudence possible ».

Le texte très bref de l’arrêté précise que la décision prend effet ce dimanche, mais sans en indiquer l’heure, et qu’elle sera valable jusqu’au 6 janvier. La décision est intervenue le lendemain de l’annonce par le Premier ministre britannique Boris Johnson de la reconfiguration de Londres et de certaines parties du sud-est de l’Angleterre jusqu’au 30 décembre.

Le président britannique a lié le rebond des infections au covid-19 dans ces régions avec la nouvelle souche de coronavirus découverte là-bas, qui, selon lui, pourrait être jusqu’à 70% plus contagieuse.

Pour cette raison, l’Organisation mondiale de la santé a demandé ce dimanche à ses membres européens de “renforcer leurs contrôles”.

L’Espagne durcit les tests mais ne ferme pas

Le gouvernement espagnol a annoncé ce dimanche qu’il renforcera le contrôle des tests PCR dans les aéroports et les ports pour toutes les personnes en provenance du Royaume-Uni, afin d’éviter la propagation de cette nouvelle souche que les experts qualifient de plus contagieuse. L’Espagne s’est ainsi distancée de la décision prise par d’autres pays tels que Pays-Bas, Belgique, Autriche, Allemagne, Italie, Irlande, France et Suède Ils ont décidé de suspendre tous les vols en provenance du territoire britannique.

En ce sens, l’exécutif a insisté sur le fait qu’il défendrait “la nécessité d’adopter des mesures coordonnées sur les vols en provenance du Royaume-Uni” lors de la réunion d’experts du mécanisme de réponse politique intégrée à la crise (RPIC) de l’Union européenne prévue ce lundi. . “L’Espagne maintient sa position selon laquelle toute décision à cet égard doit être commune et éviter l’unilatéralisme”, a rapporté Moncloa.

En outre, le Gouvernement a rappelé que, pour se rendre en Espagne, «il est obligatoire que tous les passagers en provenance de pays ou de zones à risque subissent un test de diagnostic de l’infection active, PDIA, pour le SRAS-Cov-2 au cours des 72 heures précédentes à l’arrivée avec un résultat négatif ».

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Arancha González LayaIl a souligné sur les réseaux sociaux que l’Espagne a demandé à l’UE “une réponse coordonnée à cette nouvelle situation”. “L’objectif est de protéger les droits des citoyens de la communauté, mais de la coordination”, a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter.

De même, il a assuré que le gouvernement “attend la réponse rapide des institutions européennes, mais prévoit que s’il n’y en a pas, il agira en défense des intérêts et des droits des citoyens espagnols”.