COVID-19 :

Italie sumo 35 mille 98 Nouveau contagion de coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 995 mille 463 le nombre total de cas depuis le début de l’urgence nationale le 21 février, et 580 personnes tuées depuis lundi, a rapporté aujourd’hui le ministère de la Santé c’est une déclaration.

217758 tests ont été effectués, environ 70000 de plus que lundi par rapport à dimanche, et la région avec le plus de cas a été Lombardie, qui a dépassé 10 000 nouvelles infections (10 955).

Le deuxième est Piémont (trois mille 659) et plus tard Vénétie (deux mille 763), Campanie (deux mille 716), tout droit, dont le capital est Rome, (deux mille 608), Emilia Romagna (deux mille 430) et Toscane (deux mille 223).

Le reste des régions est resté en dessous de deux mille nouvelles infections et celle qui a eu le moins Molise (42).

Le président de l’Institut supérieur de la santé (ISS) d’Italie, Silvio Brusaferro, a affirmé ce mardi que la pandémie de coronavirus continue de croître dans le pays et qu ‘”il y a quatre régions qui présentent un haut niveau de risque de contagion et dans lesquelles les mesures les plus restrictives doivent être anticipées”.

Il n’a pas cité lesquels, mais les médias italiens avancent qu’il s’agit de l’Émilie-Romagne, de la Campanie, Frioul-Vénétie Julienne et Vénétie.

En Italie, l’augmentation des admissions dans les unités de soins intensifs et les hôpitaux montre une courbe qui croît rapidement vers les seuils critiques. Les derniers chiffres montrent une croissance significative dans toute l’Italie, malgré des différences significatives entre les régions », a déclaré Brusaferro.

Le gouvernement a annoncé qu’à partir de demain, cinq autres régions seront dans la «zone orange», avec plus de restrictions, en raison de leurs niveaux élevés de contagion: Abruzzes, Basilicate, Ligurie, Toscane et Ombrie, qui rejoignent Pouilles Oui Sicile.

Dans la «zone orange», les restaurants et bars sont fermés toute la journée, pour le moment les magasins restent ouverts et la circulation est autorisée au sein d’une commune, mais sans quitter la ville de résidence.

La province autonome de Bolzano deviendra une “zone rouge”, avec la Lombardie, le Piémont, Calabre Oui Vallée d’Aoste qui sont déjà, le niveau de risque le plus élevé et où les magasins, restaurants et bars sont fermés, vous ne pouvez pas quitter les régions ou la maison, sauf pour des raisons justifiées, mais les supermarchés, les usines et autres activités telles que les coiffeurs continuent ouvert.

Le gouvernement étudie ce qu’il faut faire de la Campanie, dont la capitale est Naples, après que ses administrateurs ont demandé qu’il soit inclus dans la “zone rouge”.

Brusaferro s’est borné à indiquer qu’une étude exhaustive est en cours qui montrera si la région doit changer de phase en une région à plus haut risque ou non.

Vendredi, les régions italiennes ont été divisées en trois zones – jaune, orange et rouge – en fonction du niveau de risque de la pandémie.

Par ailleurs, l’ISS a souligné l’aggravation de la situation épidémiologique dans toutes les régions, parmi lesquelles la Lombardie se distingue avec un indice de contagion Rt de 2,08, suivie de la Basilicate avec 1,99 et du Piémont avec 1,97.

