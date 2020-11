COVID-19 :

À l’heure actuelle, la plupart des régions d’Italie sont «zone rouge», à haut risque, ou «zone orange», à risque moyen-élevé, selon le système de restrictions.

Le Ministre de la Santé, Roberto Speranza, voulait aujourd’hui abaisser les attentes d’un ouverture générale dans Noël et a noté que la liberté de mouvement Italie pendant cette période, cela ne sera possible que si toutes les régions sont “zones jaunes“, C’est-à-dire ceux qui présentent le plus faible risque de contagion COVID-19[feminine.

À l’heure actuelle, la plupart des régions d’Italie sont «zone rouge“, Risque élevé ou”zone orange«, Risque moyen-élevé, selon le système de restrictions de trois niveaux introduits ce mois-ci par l’exécutif de Giuseppe Conte.

Nous devons maintenir un niveau élevé de prudence », a déclaré Speranza. Ce sera un Noël différent et plus sobre, dans lequel nous devrons éviter des mouvements qui ne sont pas indispensables », a-t-il ajouté dans des déclarations à la télévision publique Rai.

Le gouvernement étudie les règles qui seront appliquées pour la période de Noël, et qui seront incluses dans un nouveau décret qui entrera en vigueur le 4 décembre, un jour après l’expiration de l’actuel, qui a instauré un couvre-feu national. à 22h00, la fermeture des bars et restaurants à 18h00 et les trois zones à risques, entre autres mesures.

Certains médias avancent ce que serait le projet de nouveau décret, dans lequel le couvre-feu serait maintenu à 22h00, à l’exception de la Bonne nuit, le 24 décembre, et d’autres pour le reveillon, le 31, afin que les familles puissent dîner avec quelques membres et assister à la messe.

L’autorisation de se rendre dans les zones rouge-orange pour rendre visite à la famille est également envisagée – il est actuellement interdit de se rendre dans ces zones – mais jamais pour des raisons injustifiées.

Une autre mesure que le gouvernement étudierait est l’ouverture des magasins jusqu’à 22 heures et l’augmentation du nombre de bars et de restaurants également après 18 heures, mais aussi longtemps que des mesures de prévention sont mises en place, telles que des limitations de capacité.

Au sein de l’exécutif, les opinions sont partagées et le ministre du Sud, Giuseppe Provenzano, a fait valoir qu ‘”il n’est pas seulement prématuré mais inapproprié de discuter de Noël maintenant”, tout en appelant à la prudence.

Le gouvernement finalise également la façon dont les stations de ski seront gérées, étant donné l’approche de la saison des neiges.

Selon certains médias, le gouvernement italien est favorable à la fermeture totale des pistes de ski et des vacances à la neige “en coordination avec d’autres pays européens”.

