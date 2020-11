COVID-19 :

Italie imposera un couvre feu dans tout le pays à partir de 22h00 heure locale et isolera les régions avec les pires données de contagion coronavirus pour arrêter l’avancée de la pandémie, qui a laissé aujourd’hui plus de 28 200 positifs et 353 décès.

C’est ce qu’indique un projet publié par les médias locaux du nouveau décret que le gouvernement prépare, qui doit être signé dans les prochaines heures – il peut encore inclure des modifications – après l’avoir négocié avec les gouverneurs des régions.

Le texte, en vigueur entre 5 novembre et 3 décembre, en premier lieu, il étend un couvre-feu à l’ensemble du territoire national entre 22 heures et 5 heures du matin, en plus de recommander de ne déplacer que l’essentiel le reste de la journée.

Certaines régions avaient déjà imposé des couvre-feux, comme tout droit (centre) ou Lombardie (nord), respectivement à partir de 23 h 00 et minuit.

Dans ce créneau horaire, désormais commun dans tout le pays, vous ne pouvez quitter votre domicile que pour des raisons de besoin, de travail ou de santé.

En bref, l’Italie sera divisée en trois zones en fonction de la gravité de la pandémie, définies avec les couleurs rouge, orange ou verte, et les restrictions seront proportionnelles à la gravité de chaque territoire.

Les “zones rouges”, qui incluront sûrement la Lombardie, moteur économique du pays, seront isolées, en interdisant “toute entrée ou sortie” de ces territoires “ou de parties de ceux-ci”, comme les provinces ou les métropoles.

Ces zones «à risque maximum» fermeront toutes leurs activités commerciales, à l’exception de celles de première nécessité, comme les pharmacies ou les supermarchés, tandis que les bars et restaurants pourront opérer en livraison à domicile jusqu’au début du couvre-feu.

Les gens pourront sortir de la maison pour se promener ou faire du sport «près de chez eux», bien que toujours avec le masque, qui est obligatoire à l’extérieur dans tout le pays. Le sport doit être pratiqué «exclusivement à l’extérieur et individuellement».

De même, les coiffeurs et les centres de beauté seront fermés.

L’école, priorité du Gouvernement et objet de débats animés, se développera à distance des premières années du secondaire, à partir de onze ans pour les élèves.

Concernant les régions classées avec la couleur “orange”, parmi lesquelles sont attendues Ligurie (nord-ouest) ou Campanie (Sud), les restaurants seront également fermés toute la journée (jusqu’à présent, ils pouvaient ouvrir jusqu’à 18h00 heure locale).

Cependant, des coiffeurs et établissements similaires peuvent ouvrir, selon les médias locaux.

Et les cours de télématique ne seront destinés qu’aux lycéens à partir de treize ans.

Les restrictions les plus douces concerneront les régions «vertes», même si le décret du 24 octobre dernier, qui a fermé les bars et restaurants à 18h00 et les cinémas et théâtres toute la journée, sera renforcé.

Le premier ministre, Giuseppe Conte, a annoncé hier au Parlement que dans tout le pays les musées, les expositions et les salles de loisirs seront fermés, ainsi que les théâtres, les cinémas, les salles de concert, les gymnases et les piscines, ce dernier décrété déjà le 24 octobre.

Les centres commerciaux seront fermés le week-end et les jours fériés, comme dans les autres niveaux de risque, et la capacité des moyens de transport sera réduite de moitié.

Le couvre-feu à 22 heures doit également être respecté, comme dans le reste du pays.

