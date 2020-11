COVID-19 :

Le problème du COVID-19 affecte directement le football en Italie. Si il y a quelques semaines Cristiano Ronaldo a été interrogé après son positif quand il était avec l’équipe portugaise, c’est maintenant au tour d’Immobile. L’attaquant de la Lazio a de nouveau été testé positif au COVID-19 et a voulu répondre aux critiques constantes: “J’ai respecté toutes les règles.”

«Je respecte tous les protocoles de santé que les autorités sportives et non sportives compétentes m’imposent, non seulement pour protéger ma santé, celle de mes proches et de mes collègues, mais parce que je crois que toute personne ayant une visibilité médiatique doit donner le bon exemple , surtout en cette période de grande préoccupation où nous sommes tous appelés à un comportement rigoureux pour contenir la propagation de la pandémie. Je ne me laisse pas aller à la polémique de ceux qui veulent me distraire à la veille d’un match de championnat aussi important: j’ai respecté tous les protocoles santé et c’est pour cela que je suis calme et concentré sur mon travail. J’espère que personne ne remet en question mon intégrité et mon professionnalisme dans une matière pour laquelle je n’ai pas la moindre responsabilité et gestion », a déclaré l’Italien sur les réseaux sociaux.