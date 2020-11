COVID-19 :

Face à l’avancée de la deuxième vague de la pandémie dans toute l’Europe, de nombreux pays ont pris des mesures pour enrayer la montée du coronavirus qui laisse tant de milliers de nouveaux positifs en Espagne. Les mesures de restriction sont déjà un fait dans des pays comme la France, l’Allemagne ou l’Italie, mais ils savent qu’ils suffisent à arrêter la contagion. Par conséquent, ils envisagent déjà de nouvelles mesures et ils étudient même des idées qui ont été soulevées ces derniers mois, mais personne n’a eu le courage de les appliquer.

L’Italie a de nouveau mis sur la table l’idée de confiner uniquement les personnes appartenant à des groupes à risque avant une contagion du coronavirus. Il s’agit surtout de les personnes de plus de 70 ans. En fait, le week-end dernier, plusieurs présidents régionaux italiens ont interrogé le Premier ministre Giuseppe Conte.

Appliquer cette mesure en Espagne signifierait enfermer 6,6 millions de personnes. Cependant, cette stratégie est conçue compte tenu des chiffres de mortalité et d’admissions des derniers mois. Selon les données du Réseau national de surveillance épidémiologique (Renave), au 10 mai, 84% des personnes décédées avaient plus de 70 ans. «Le pourcentage d’hospitalisations et de décès dus au COVID-19 augmente avec l’âge», explique le rapport. La mesure en Italie a été rejetée pour l’instant et c’est que plus de 17 de ses 60 millions de citoyens ont plus de 60 ans – malgré la demande du Piémont, de la Lombardie et de la Ligurie de restreindre la mobilité.

Le rejet par Conte de cette mesure

En fait, il était le président de la région de Ligurie, Giovanni Toti, qui a voulu exprimer sa colère face à cette décision. Quelques mots qui ont suscité beaucoup de critiques, en particulier pour qualifier les personnes âgées de «non indispensables» malgré le fait que la population de sa région soit la plus ancienne d’Europe – 28,5% de ses citoyens ont plus de 65 ans.

«Nos personnes âgées sont les plus touchées par le virus et ce sont elles qui ont le plus besoin d’être protégées: Ce sont des gens qui ne sont pas indispensables à l’effort productif du pays. Pourquoi n’y a-t-il aucune action dans cette catégorie? Ce serait fou de fermer tant d’Italiens chez eux pour qui le COVID a généralement des conséquences bénignes, de bloquer la production du pays, arrêter l’école et l’avenir de nos jeunes et ne pas envisager d’intervention sur ceux qui risquent vraiment », a expliqué le président de la région, qui a alors été contraint de rectifier et de souligner que le texte initial avait été rédigé par un collaborateur.

Face à cette restriction controversée qui touche les plus de 70 ans, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a préféré l’ignorer dans son discours ce lundi au parlement lorsqu’il a dû expliquer les nouvelles mesures. “Parmi les groupes les plus vulnérables, le gouvernement considère également les personnes âgées, ce sont nos proches, nos parents, nos grands-parents qui ont permis à notre pays de vivre le miracle économique”, a déclaré Conte, qui a insisté sur le fait que certains des premiers vaccins contre le coronavirus iront aux personnes âgées.

La stratégie suédoise est mise en pratique

Bien que cette mesure ait été rejetée pour la deuxième fois, la ville allemande de Tübingen a introduit le modèle suédois à titre expérimental pour comprendre comment ils ont pu vaincre le coronavirus avec l’un des records les plus bas de la pandémie. Ce modèle échange des restrictions générales pour une protection spécifique des groupes à risque, parmi lesquels les personnes âgées se distinguent. “C’est le groupe avec la mortalité la plus élevée et donc, si nous les protégeons, nous améliorons la lutte contre le virus », justifie le maire, Boris Palmer, qui insiste sur le fait qu’ils suivent la recommandation des experts.

Parmi les mesures que cette ville a imposées, elle se démarque la flotte de taxis pour les personnes âgées, les empêchant d’utiliser les transports publics, en plus un créneau horaire – entre 9h30 et 11h00 – pour effectuer des achats dans lequel seules les personnes de plus de 65 ans peuvent entrer. De plus, les masques FFP2 sont fournis gratuitement.