COVID-19 :

L’Italie annonce de nouvelles restrictions en raison de Covid-19 0:53

(CNN espagnol) – En Italie, la deuxième vague d’infections à coronavirus s’agrandit de jour en jour au point que le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions à un rythme presque hebdomadaire.

La première chose qu’ils ont faite a été de prolonger pour la deuxième fois l’état d’urgence jusqu’au 31 janvier 2021. L’Italie, par conséquent, achèvera un an sous ce régime. La deuxième étape consistait à forcer les citoyens à porter le masque également à l’extérieur sur tout le territoire national et à leur recommander d’organiser des soirées privées avec plus de 6 invités. Les sports de contact comme le football étaient également interdits au niveau amateur.

MIRA: les dirigeants européens font face à un nouvel obstacle face à la deuxième vague de covid-19

Le 18 octobre, le Premier ministre s’est présenté devant le pays pour rendre compte des dernières décisions approuvées par son équipe. Fondamentalement, il prévient que dans les places et les rues où il y a foule, les autorités locales pourront fermer les accès après 21 (1). C’est une mesure destinée à lutter contre la vie nocturne.

Les bars où il n’y a pas de places assises à partir de 18 heures seront également fermés, un coup dur pour les glaciers italiens où les gens font leurs courses et partent. L’objectif serait qu’il y ait moins de monde dans la rue, bien que l’activité éducative n’ait pas été suspendue. L’utilisation de la didactique à distance est également recommandée, mais comme un outil «complémentaire» et non comme un substitut à l’enseignement en présence d’étudiants.

Il s’agit d’un ensemble de mesures «douces» par rapport à celles annoncées en mars. Le gouvernement italien veut éviter à tout prix un autre verrouillage. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte lors de sa comparution dimanche soir: “Cela mettrait gravement en danger l’ensemble du tissu économique”. “Ce pays ne peut pas se permettre un autre coup d’État”, a souligné Conte.

Rome prend de nouvelles mesures contre la deuxième vague de Covid-19 1:56

Les chiffres de la deuxième vague d’infections en Italie sont peut-être loin de ceux de pays comme la France, mais la situation est préoccupante. L’Italie avait passé 4 mois sans dépasser 2 000 infections par jour. Deux de ces mois, juin et juillet, n’ont pratiquement pas dépassé 400 nouveaux cas par jour. Cependant, octobre a été catastrophique: il est passé de 1 912 (données maximales pour une journée en septembre) à 11 705 nouvelles infections enregistrées le 18 octobre, après avoir enregistré des augmentations d’environ 1 000 nouvelles infections par jour. Petit à petit, le fantôme d’un second confinement prend des formes plus précises, même si le gouvernement italien montre des signes de ne pas vouloir passer par une autre quarantaine nationale.